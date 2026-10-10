Anne Carson Nobel-díja: így látja a világ a kortárs irodalom egyik legkülönlegesebb alkotóját

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A görög mítoszok, a személyes gyász és a költészet határainak feszegetése egyaránt előkerül a nemzetközi sajtó kanadai szerzőről szóló írásaiban. Anne Carson irodalmi Nobel-díja után a külföldi lapok nemcsak azt próbálják megmagyarázni, mitől különleges az életműve, hanem azt is, hol érdemes elkezdeni az olvasását.

Ménes Márta
2026. 10. 10. 11:00
Anne Carson kanadai író, műfordító, esszéista kapta idén az irodalmi Nobel-díjat. Fotó: PONTUS LUNDAHL Forrás: TT NEWS AGENCY

Margaret Atwood is méltatta Anne Carsont

Margaret Atwood két kötetet ajánlott azoknak, akik most ismerkednek Anne Carson munkásságával: a The Beauty of the Husband és a Men in the Off Hours című könyveket. Előbbit közvetlennek, elevennek, viccesnek, dühösnek és szomorúnak nevezte, majd hozzátette: 

„gyönyörűségek várnak” az olvasókra.

Emily Wilson klasszika-filológus és műfordító a díj jelentőségét a műfaji és tudományterületi határok átlépésében látja. Ocean Vuong költő Carson intellektuális igényességét és a különösség iránti nyitottságát hangsúlyozta. Úgy látja, a szerző kísérletező formái több írógeneráció számára tették lehetővé, hogy új utakat keressenek az irodalomban. A megszólalók eltérő szempontjai ugyanarra a sajátosságra irányítják a figyelmet: 

Carson nem igazodik előre meghatározott műfaji elvárásokhoz. 

A költészet, a klasszika-filológia, a fordítás és a személyes történet nála szorosan összetartozhat.

Melyik könyvvel érdemes kezdeni?

A Nobel-díj bejelentése után a The Guardian külön olvasási kalauzt is készített Carson műveihez. A válogatás azért hasznos, mert az életmű sokfélesége miatt nem magától értetődő, melyik könyvet érdemes először kézbe venni.

A Vörös önéletrajza a görög mítosz modern újraírása felől kínál belépőt, míg a The Beauty of the Husband a szerelem és a féltékenység témáját dolgozza fel. Az Eros the Bittersweet a vágyat és a hiányt vizsgáló esszé, a Nox pedig a szerző testvérének elvesztéséhez kapcsolódó, különleges formájú könyv. Utóbbiban a szöveg, a képek és a dokumentumok együtt idézik fel a személyes emlékezet működését. A kalauz Carson munkásságának egyik fontos sajátosságára is rámutat: nem feltétlenül a hagyományos regény felől érdemes megközelíteni. A különböző könyvek más-más oldalát mutatják meg, és az olvasónak kell megtalálnia azt a témát vagy formát, amelyen keresztül kapcsolódni tud hozzá.

 

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Jakubász Tamás
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