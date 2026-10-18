Hat év után visszatért Céline Dion és újabb bejelentést tett

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Tizenhat koncerttel és több százezer rajongó előtt tért vissza a színpadra Céline Dion, aki szombat este fejezte be párizsi fellépéssorozatát. A súlyos neurológiai betegséggel küzdő világsztár hat év kihagyás után állt ismét rendszeresen közönség elé, a zárókoncerten az is kiderült, jövőre folytatja a fellépéseket.

Viland Gabriella
2026. 10. 18. 12:00
Céline Dion kanadai énekesnő Fotó: Facebook/Céline Dion Forrás: Facebook/Céline Dion

 

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Deme Dániel
idezojelekglobalista

Felkészült-e Magyarország az iszlamizációra?

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Bár egy teljesen hiteltelen „nemzeti” csomagolásban, de ez a fajta globalista, „euroidentitásban” megjelenő nemzetek feletti szemlélet az utolsó években megállíthatatlanul teret nyert magának hazánkban is.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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