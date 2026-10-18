Hat év után visszatért Céline Dion és újabb bejelentést tett
Tizenhat koncerttel és több százezer rajongó előtt tért vissza a színpadra Céline Dion, aki szombat este fejezte be párizsi fellépéssorozatát. A súlyos neurológiai betegséggel küzdő világsztár hat év kihagyás után állt ismét rendszeresen közönség elé, a zárókoncerten az is kiderült, jövőre folytatja a fellépéseket.
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