Festőzseni vagy gyilkos? Nemes Jeles László Hasfelmetsző Jack rejtélyét dolgozza fel új thrillersorozatában

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Nemes Jeles László új sorozatának középpontjában egy festő áll, akinek a neve az évek során összefonódott a brit kriminalisztika egyik leghírhedtebb, megoldatlan ügyével. Walter Sickert a brit modern festészet fontos alakja volt, a nagyközönség azonban sokszor inkább egy máig vitatott elmélet miatt hallott róla: eszerint köze lehetett Hasfelmetsző Jack 1888-as londoni gyilkosságaihoz.

2026. 10. 10. 13:08
Walter Sickert A Camden Town-i gyilkosság, avagy Mit tegyünk a lakbérért? című, 1908 körül készült alkotása Fotó: Yale Center for British Art, 2008.

Az egyik gyakran emlegetett festménye a Jack the Ripper’s Bedroom. A kép egy sötét, zárt szobabelsőt ábrázol, címe pedig könnyen összekapcsolható a hírhedt bűnüggyel. Csakhogy a festmény hangulata vagy címe nem bizonyítja, hogy a művésznek köze lett volna az elkövetőhöz.

Jack the Ripper's Bedroom, 1907 (Forrás: wikipédia)

Van egy lényeges körülmény is, amely árnyalja az elméletet: Sickert 1888 őszén Franciaországban tartózkodott, amikor a Hasfelmetsző Jacknek tulajdonított gyilkosságok történtek. Levelek és más korabeli dokumentumok is alátámasztják franciaországi tartózkodását. Ez komoly ellenérv a vele kapcsolatos feltételezésekkel szemben, bár önmagában nem magyarázza meg, hogyan alakult ki a gyanú.

Nemes Jeles László a Hasfelmetsző Jack-rejtély nyomában

Nemes Jeles László készülő sorozata 1888 Londonjában játszódik, amikor a brutális gyilkosságok rettegésben tartják a várost. Sickert a művészvilágban és a felsőbb társadalmi körökben egyaránt otthonosan mozog, miközben festményein a Whitechapel társadalom peremére szorult lakóit örökíti meg. Az áldozatok is ebből a kiszolgáltatott közegből kerülnek ki. Amikor a Scotland Yard látókörébe kerül, Sickert saját ártatlanságát és személyazonosságát is megkérdőjelezi.

Nemes Jeles a produkció vizuális világát történelmi dokumentumokra, valamint Sickert hátborzongató Whitechapel-festményeire alapozza.

A sorozat forgatókönyvén Nemes mellett Adam Baroukh dolgozik, producere pedig az Oscar-jelölt Alexander Rodnyansky (Leviatán, Szeretet nélkül). Nemes executive producerként is részt vesz a munkában Rodnyansky, Stuart Manashil és Michael Kupisk mellett.

 

Nemes Jeles LászlófestőHasfelmetsző JackSzóljon hozzá!

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