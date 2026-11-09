Tudta, hogy a krimik királynője szörfözött, és régészeti ásatásokon is dolgozott?

Szörfözött, világ körüli útra indult, és az Orient expresszen is utazott

A kiállításon látható fényképek alapján nehéz lenne csupán visszafogott, angol vidéki környezetben alkotó írónőként elképzelni Christie-t.

Az egyik felvételen például Hawaiin szörfözés közben látható.

A fotók mellett a tárlaton egy általa használt szörfdeszka másolata is helyet kapott.

Christie 1922-ben első férjével, Archie Christie-vel indult tíz hónapos világ körüli útra. Dél-Afrikát, Ausztráliát, Új-Zélandot, Fidzsit, Hawaiit és Észak-Amerikát is felkeresték. Az utazás során az írónő nemcsak új tájakat és kultúrákat ismert meg, hanem olyan élményeket is szerzett, amelyek később a történeteiben is visszaköszöntek. Hawaiin például megtanult állva szörfözni, ami akkoriban még korántsem számított hétköznapi tevékenységnek egy európai nő számára.

Az utazás iránti szenvedélye a vasúti közlekedéshez is kötődött. A British Library egyik leglátványosabb installációja egy 1920-as éveket idéző, Orient expressz stílusában berendezett vasúti kocsi. A látogatók ebben a környezetben ismerkedhetnek meg Christie vonatutazásainak történetével és azzal, hogyan merített ihletet útitársaiból, az állomásokból és az utazás különleges hangulatából. Az írónő 1931-ben is utazott az Orient expresszel, az útról pedig levelet írt, amelyet most a kiállításon is bemutatnak. A vonatút élményei és az utasok megfigyelése később az 1934-ben megjelent Gyilkosság az Orient expresszen című regényében is visszaköszöntek. A tárlat így azt is érzékelteti, hogyan válhatott egy személyes utazási élmény a világ egyik legismertebb krimijének alapötletévé.

Forrás: agathachristie.com

Régészeti ásatásokon is dolgozott

Christie életének kevésbé ismert, de annál fontosabb része volt a régészet iránti érdeklődése. Második férje, Max Mallowan régész volt, akivel

az 1930-as évektől rendszeresen részt vett közel-keleti expedíciókon, elsősorban Irakban és Szíriában.

Az írónő nem csupán elkísérte férjét: fényképezett, dokumentálta a leleteket, és az ásatások mindennapi munkájában is segített.