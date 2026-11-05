Csíksomlyó: nagyszerű örömhírt jelentett be Böjte Csaba

Csíksomlyói képeslap az 1940-es évek elejéről Forrás: Balázs D. Attila gyűjteménye



Mint korábban lapunk is megírta, idén augusztus 13-án emelődaruk segítségével helyezték vissza a csíksomlyói kegytemplom felújított toronygombjait és keresztjeit, amelyekbe új időkapszulák is kerültek. A kapszulákba helyezett dokumentumok a kegytemplom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az Erdélyi Ferences Rendtartomány helyzetét rögzítik az utókor számára.

A csíksomlyói kegytemplom és kolostor a magyarság egyik legnagyobb zarándokhelye és kultúrtörténeti emléke, a csíksomlyói búcsú pedig mára az összmagyarság legjelentősebb eseményének számít, ahová százezrek látogatnak el pünkösd szombatján. Itt, ilyenkor megjelenni nem csak szakrális élmény, de egyben harc a beolvadás és a keresztényüldözés ellen is.