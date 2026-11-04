„A hűség és a szerelem a világ két legszebb érzése” – új János vitézre készül a Fitos Dezső Társulat

Fitos Dezső Társulat Fotó: Székelyhidi Balázs

A rendező-koreográfus úgy véli, a néptánc természetes kifejezőeszköze lehet Petőfi történetének, hiszen a mozdulatok önmagukban is képesek érzelmeket, emberi kapcsolatokat és drámai helyzeteket megjeleníteni.

– A néptánc tökéletesen alkalmas arra, hogy érzelmeket, emberi viszonyokat és drámai helyzeteket fejezzen ki, de humor is van benne. Dezsővel olyan mozdulatokat és táncokat választottunk, amelyek nem feltétlenül egy-egy tájegység bemutatását szolgálják, hanem magát a történetet és a dramaturgiát segítik. Természetesen megjelenik Jancsi és Iluska szerelme, a zsiványtanya és mindaz a fantasztikus mesevilág, amelyet Petőfi megteremtett. A mai fiatalokat rengeteg inger éri, ezért nekünk is meg kell találnunk azokat az eszközöket, amelyekkel meg tudjuk ragadni a figyelmüket. Ebben segít a bábművészet és az a különleges vizuális világ, amelyet Makhult Gabriella álmodott meg. Az ő grafikái jelennek meg a jelmezeken, a díszleteken és a vetítésekben. A sárkányfejek például az ő rajzai alapján, 3D-nyomtatással készültek. A Nemzeti Táncszínház technikai adottságai lehetővé teszik, hogy mindezt látványos formában valósítsuk meg – mondta.

Fitos Dezső Társulat Fotó: Székelyhidi Balázs

A hagyományos táncnyelv és a kortárs technológia találkozása Kocsis Enikő szerint nem jelent ellentmondást. A népi kultúra erejét éppen abban látja, hogy természetes, generációkon át formálódott mozdulatvilága ma is képes megszólítani a közönséget.

Ami a népi kultúrából jön, számomra ma is lenyűgöző. Nem tud porossá válni, mert annyira természetes maga a mozgás, a gesztusrendszer, amelyet generációk csiszoltak. Akkor lesz igazán hiteles és erőteljes, ha őszinte. Ez a természetesség pedig egyáltalán nem zárja ki a mai kor technikai vívmányait. Használhatunk 3D-nyomtatót, lézervágást, megmozgathatunk statikus grafikai elemeket, és mindez segíthet megteremteni azt a világot, amelyben a történet játszódik.

– emelte ki Kocsis Enikő. Hozzátette: – A társulatunk nyolc táncospárból áll. Nem huszonöt vagy harminc pár táncol a színpadon, miközben a János vitézben rengeteg szereplő, helyszín és jelenetváltás van. Ezt nagyon ügyesen kell megoldanunk. Amikor az ember szűkebb lehetőségek között dolgozik, különösen nagy szükség van a fantáziára és a kreativitásra. Mi nem vagyunk óriási költségvetésű társulat, a lehetőségeink végesek, de ezzel a nyolc párral hegyeket lehet megmozgatni. A korlátok sokszor éppen arra ösztönöznek bennünket, hogy valamit egészen másképp oldjunk meg, és ebből új ötletek születnek.