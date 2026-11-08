„Magának építészlelke van!” – A hódmezővásárhelyi zseni, akinek képei Le Corbusier-t is lenyűgözték

Hervé az építész indiai munkáit is dokumentálta. Fényképezte a Chandigarhban megvalósuló terveket, köztük a város kormányzati épületeit. Felvételein a modernista épületek nem pusztán monumentális létesítményekként jelennek meg: a fények, az árnyékok és az apró részletek legalább olyan fontosak, mint maga az építészeti forma.
Nemcsak épületeket fényképezett
Hervé más jelentős építészekkel is együtt dolgozott, köztük Bernard Zehrfusszal, Marcel Breuerrel és Charlotte Perriand-nal. Megbízásai révén Európában, Indiában és a világ más részein is számos fontos építészeti alkotást örökített meg. A modern építészet mellett azonban más témák is foglalkoztatták: párizsi utcákat, embereket, munkásokat és hétköznapi jeleneteket is fényképezett.
Képeinek egyik legjellegzetesebb vonása a
szigorú kompozíció és a fény tudatos használata.
A festészetben szerzett tapasztalatai is hozzájárultak sajátos látásmódjához. Felvételein az ember és az épített környezet kapcsolata is fontos szerepet kapott, még akkor is, ha emberek nem szerepeltek közvetlenül a képen.
Munkáit ma több jelentős múzeum őrzi, köztük a New York-i Modern Művészetek Múzeuma, a MoMA, valamint a párizsi Centre Pompidou. Lucien Hervé 2007. június 26-án hunyt el Párizsban, 96 éves korában.
Százötven eredeti felvétel Montpellier-ben
A Lucien Hervé. Dialogue avec le Soleil című kiállítás 2026. december 9-én nyílik meg a montpellier-i Pavillon Populaire-ben, és 2027. április 11-ig lesz látogatható. A retrospektív tárlat ismert felvételei mellett kevésbé látott, korábban be nem mutatott képeket is felvonultat. Az esemény jelentőségét jól mutatja, hogy a francia Le Monde is külön kiemelte a fotográfia kétszáz éves múltjához kapcsolódó legfontosabb kiállításokat bemutató összeállításában.