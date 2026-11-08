„Magának építészlelke van!” – A hódmezővásárhelyi zseni, akinek képei Le Corbusier-t is lenyűgözték

Hervé az építész indiai munkáit is dokumentálta. Fényképezte a Chandigarhban megvalósuló terveket, köztük a város kormányzati épületeit. Felvételein a modernista épületek nem pusztán monumentális létesítményekként jelennek meg: a fények, az árnyékok és az apró részletek legalább olyan fontosak, mint maga az építészeti forma.

Az Eiffel-torony (Fotó: Lucien Hervé)

Nemcsak épületeket fényképezett

Hervé más jelentős építészekkel is együtt dolgozott, köztük Bernard Zehrfusszal, Marcel Breuerrel és Charlotte Perriand-nal. Megbízásai révén Európában, Indiában és a világ más részein is számos fontos építészeti alkotást örökített meg. A modern építészet mellett azonban más témák is foglalkoztatták: párizsi utcákat, embereket, munkásokat és hétköznapi jeleneteket is fényképezett.

Képeinek egyik legjellegzetesebb vonása a

szigorú kompozíció és a fény tudatos használata.

A festészetben szerzett tapasztalatai is hozzájárultak sajátos látásmódjához. Felvételein az ember és az épített környezet kapcsolata is fontos szerepet kapott, még akkor is, ha emberek nem szerepeltek közvetlenül a képen.

Munkáit ma több jelentős múzeum őrzi, köztük a New York-i Modern Művészetek Múzeuma, a MoMA, valamint a párizsi Centre Pompidou. Lucien Hervé 2007. június 26-án hunyt el Párizsban, 96 éves korában.

Százötven eredeti felvétel Montpellier-ben

A Lucien Hervé. Dialogue avec le Soleil című kiállítás 2026. december 9-én nyílik meg a montpellier-i Pavillon Populaire-ben, és 2027. április 11-ig lesz látogatható. A retrospektív tárlat ismert felvételei mellett kevésbé látott, korábban be nem mutatott képeket is felvonultat. Az esemény jelentőségét jól mutatja, hogy a francia Le Monde is külön kiemelte a fotográfia kétszáz éves múltjához kapcsolódó legfontosabb kiállításokat bemutató összeállításában.