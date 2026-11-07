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Száz év különbség, egyetlen pillanat – így találkozik a régi és a mai Budapest Egyed Péter fényképein

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Mi történik, ha egy száz évvel ezelőtti járókelő ugyanazon az utcán találkozik egy ma élő emberrel? Egyed Péter Visszajárókelők című fotósorozata ezt a lehetetlen találkozást teremti meg. A tizenhat alkotásból álló kiállításon, melyet a Főfotó épületében tartottak november ötödikén, a régi és a mai Budapest képei egymásba olvadnak, miközben az egykori város lakói és napjaink járókelői egyetlen pillanat szereplőivé válnak. A fotóssal arról beszélgettünk, hogyan lehet megtalálni egy 115 évvel ezelőtt dolgozó fényképész pontos helyét, mit árulnak el az archív felvételek Budapest átalakulásáról, és vajon boldogabbak vagyunk-e ma, mint elődeink.

Viland Gabriella
2026. 11. 07. 5:10
Száz év különbség, egyetlen pillanat – így találkozik a régi és a mai Budapest Egyed Péter fényképein
Egyed Péter fotókiállítása csütörtökön este nyílt meg a Főfotó épületében. Fotó: Egyed Péter

Hogyan találjuk meg egy száz évvel ezelőtti fotós helyét?

A sorozat elkészítése nem merült ki abban, hogy Egyed Péter felkereste az archív fényképeken látható utcákat. Ahhoz, hogy a két felvétel valóban egymásra illeszthető legyen, meg kellett találnia azt a nézőpontot, ahonnan az eredeti kép készült. Ez bizonyult a munka egyik legnehezebb részének.

Erre nem is minden eredeti fotó alkalmas. Ha csak egy házfalat vagy egy bejáratot látunk, akkor nem nagyon lehet megállapítani, milyen messze állt a fotós. Csak olyan képeket tudtam igazán jól felhasználni, amelyeken voltak olyan nyomok, amelyekből el tudtam indulni

 – mondta Egyed Péter.

A támpontokat elsősorban az épületek térbeli részletei jelentették. Egy erkély sarka, egy ablak elhelyezkedése vagy egy homlokzat különböző elemeinek egymáshoz viszonyított helyzete segíthetett az eredeti kameraállás azonosításában.

Amikor például egy erkély egyik sarkáról látom, hogy a mögötte lévő ablak melyik részére esik a képen, abból már el tudok indulni. Ha több ilyen nyomot is sikerül azonosítani, egyre biztosabban meg lehet találni azt a pontot, ahonnan a fénykép készült

– magyarázta lapunknak a fotós. 

A módszer azonban nem mindig vezetett eredményre. A régi fényképek nem voltak kellően részletgazdagok ahhoz, hogy centiméteres pontossággal lehessen meghatározni a nézőpontot. Olykor a helyszínen megfelelőnek tűnt a beállítás, otthon viszont kiderült, a képek mégsem illeszthetők össze tökéletesen.

Nagyon igyekeztem minél több pontot beazonosítani, amelyek alapján meg lehet találni a helyet, de így sem sikerült mindig. Közben persze ez volt az egyik legizgalmasabb része is a munkának: jobbra menjek, balra menjek, előrébb vagy hátrébb álljak, magasabban vagy alacsonyabban legyen a kamera?

 – idézte fel a fotós. A pontos nézőpont megtalálása után kezdődhetett a várakozás.

Rákóczi út a régi és a mostani fényképen Fotó: Egyed Péter

Másfél óra egyetlen utcasarkon

A régi és a mai járókelők találkozása részben a véletlen műve, de Egyed Péter tudatosan is kereste azokat az embereket, akik valamilyen módon kapcsolatba hozhatók az archív fényképek szereplőivel. Miután megtalálta az eredeti felvétel készítésének helyét, felállította az állványát, és figyelte az arra járókat.

Egy-másfél órát álltam egy helyen, és abból tudtam gazdálkodni, akiket addig lefotóztam. Nyilván az is befolyásolta, meddig maradtam, hogy milyen szereplőket sikerült megörökíteni 

– mondta.

A telefonján mindig ott volt az eredeti fénykép, amelyhez a mai jeleneteket igazítani próbálta. Nem feltétlenül hasonló embereket keresett. Előfordult, hogy éppen a különbség tette érdekessé két szereplő találkozását.

Olyan figurákat kerestem, akiket valahogy össze lehet hozni a régi szereplőkkel. Tipikusan inkább kontrasztba helyeztem őket, néha párhuzamba. Az volt a célom, hogy valamilyen kapcsolat legyen a szereplők között

– fogalmazott.

A képek így túlmutatnak az építészeti összehasonlításon. Az emberalakok külön történeteket hoznak létre, amelyekben az időbeli távolság ellenére is felfedezhetők hasonlóságok. Egy régi kabátot viselő férfi és egy mai járókelő ugyanazon az utcán halad. A környezet ismerős, az élethelyzet talán hasonló, a két ember világa mégis gyökeresen különbözik. Egyed Péter számára éppen ez a kettősség adta a munka egyik legfontosabb vonzerejét.

A régi Budapest sokkal egyszerűbbnek látszott

A sorozat készítése közben a fotósnak arra is lehetősége nyílt, alaposan összevesse a különböző korszakok városképét. A változások között voltak egészen hétköznapiak is: egykori üzletek tűntek el, mások költöztek a helyükre, átalakultak a kirakatok és az utcák.

Az egyik helyszínen a korábbi tejbolt helyén ma ajándéküzlet működik, máshol egy régi papír-írószer boltból borüzlet lett. Egyed Pétert azonban nem ezek az egyedi változások lepték meg a legjobban.

Nem emelnék ki egyetlen helyszínt vagy boltot. Inkább az volt döbbenetes, mennyire másképp nézett ki a város. Régen sokkal letisztultabb volt minden, sokkal kevesebb volt a felirat, a közlekedési tábla, a kuka, és persze az autó is

– mondta.

A régi felvételeken az utcakép sokkal kevésbé zsúfolt. A homlokzatokat nem takarják el a mai reklámok, a közlekedéshez kapcsolódó jelzések és az utcai berendezések. A fotós számára ez szakmai szempontból is érdekes felismerés volt.

Fotósként sokszor keressük a letisztult helyeket. A régi képeken ebből a szempontból sokkal egyszerűbb volt a helyzet. Nagy tanulság volt számomra, mennyire másképp nézett ki a város

 – fogalmazott.

A múlt azonban korántsem jelentett minden szempontból rendezettebb vagy szebb Budapestet. Egyed Péter szerint a mai fővárosban számos régi épületet felújítottak, megtisztítottak és kivilágítottak, míg az archív felvételeken sok ház elhanyagolt állapotban látható. A sorozatban szereplő régi fényképek többsége ráadásul nem Budapest századfordulós fénykorából, hanem a szocializmus évtizedeiből származik.

Egy kicsit kerestem a mostani várost a régi képeken, és azt kell mondanom, nem annyira találtam. Annyira más lett a város, még úgy is, hogy sok helyen ugyanazok az épületek állnak

 – mondta.

Boráros tér, ahol a múlt szereplői visszatérnek azokba az utcákba, ahol egykor jártak Fotó: Egyed Péter

A szocializmus Budapestje és a családi emlékezet

A kiállításon bemutatott tizenhat archív fénykép közül mindössze három-négy készült a második világháború előtt. A többi a szocializmus időszakából származik, ami Egyed Péter szerint különösen személyessé teszi a sorozatot. Ezek a képek ugyanis nem egy távoli, alig elképzelhető világot mutatnak, hanem azt a Budapestet, amelyet a mai középkorú és fiatalabb nemzedékek szülei, nagyszülei ismerhettek.

A szüleink, nagyszüleink élete jelenik meg rajtuk, ezáltal talán jobban tudunk kapcsolódni hozzájuk, mint a sokkal régebbi korokhoz

– fogalmazott.

A fotós ugyanakkor nem nosztalgiával tekint a szocializmus évtizedeire. A korszakot a személyes szabadság szempontjából különösen korlátozónak tartja.

Az egész huszadik század második fele Budapesten a szocializmus időszaka volt. Nekem erről az az érzésem, ez egy börtön volt. Egyértelműen nem bánom, hogy nem harminc-negyven évvel korábban születtem

 – mondta.

A régi fényképek mégis közelebb hozzák az akkori emberek hétköznapjait. A felvételeken ugyanis nem elsősorban a történelem nagy eseményei láthatók, hanem a mindennapi élet apró pillanatai: valaki átkel az úton, megáll egy kirakat előtt, vagy éppen elsiet a fényképezőgép előtt. Ezek a jelenetek arra emlékeztetnek, a különböző történelmi korszakokban élő embereknek a politikai és társadalmi körülményektől függetlenül is megvoltak a maguk személyes örömei, gondjai és tervei.

Budapest a mindene

A sorozat mögött Egyed Péter fővároshoz fűződő személyes kapcsolata is meghúzódik. Mint mondta, Budapest iránti szeretete a munkájában is meghatározó szerepet játszott.

Nagyon nagy lokálpatrióta vagyok. Nagyon szeretem Budapestet, nagyon kötődöm hozzá, objektív és szubjektív szempontokból egyaránt

– fogalmazott.

Gyermekkorában sokat járt a fővárosba, hiszen édesapja itt élt, érettségi után pedig maga is ideköltözött.

Mindig közel éreztem magamhoz Budapestet, és alapvetően budapestinek tartom magam, ha nem is itt nőttem fel

– mondta.

A városhoz fűződő kapcsolata nem egyetlen meghatározó gyermekkori élményből alakult ki, inkább hosszú folyamat eredménye volt, amelynek során egyre jobban megismerte és megszerette a fővárost.

Ha húszéves koromban megkérdezték volna, szeretem-e Budapestet, akkor is azt mondtam volna, hogy nagyon. De ez a kapcsolat az idővel nyilván mélyül és fejlődik 

– mesélte.

Ez a kötődés a Visszajárókelők képein is érződik. Egyed Péter nem egyszerűen dokumentálni akarta az épületek átalakulását, hanem azt is megmutatni, egy város története az ott élő emberek életéből áll össze.

 

Egy barát dédapja készítette a legrégebbi fényképet

A sorozat régi felvételeit a Fortepan archívumából válogatta. A képek készítőiről és szereplőiről azonban gyakran nagyon kevés információ állt rendelkezésre.

A Fortepanon jó esetben szerepel az adományozó neve, de őt sem feltétlenül lehet megtalálni. Ha például Nagy Józsefnek hívják, akkor szinte esélytelen, hogy kiderítsük, pontosan kiről van szó 

– magyarázta.

Néhány esetben mégis sikerült közelebb jutnia az eredeti felvételek történetéhez. A legmeglepőbb felfedezés a kiállítás legrégebbi, 1911-ben készült fényképéhez kapcsolódott.

Egy-két kép készítőjét valamennyire sikerült felkutatnom. Az egyikről kiderült, hogy egy barátom dédapja készítette. Ez a legrégebbi kép a kiállításon, 1911-ből. Nagyon nagy meglepetés volt 

– mesélte.

A felismerés különös jelentőséget adott annak az élménynek, amelyet a fotós már a munka során is átélt: ugyanarra a helyre állhatott fényképezőgépével, ahol egy másik ember több mint száz évvel korábban megörökítette a város életét.

Tetszett az a gondolat, hogy ugyanott állok egy kamerával, ahol akár 115 évvel ezelőtt állt valaki egy másik kamerával. Volt ennek egy különös érzése

– mondta.

A fotóst ugyanakkor az eredeti képeken látható emberek története is foglalkoztatta. Szívesen megtudta volna, kik voltak, hová tartottak, milyen életet éltek, ám erre a legtöbb esetben már nem volt lehetőség.

Nagyon érdekelt volna, kik voltak ezek az emberek, de nem sok esély volt rá, hogy kiderüljön. Sokszor gondolkodtam azon, mi járhatott annak a fejében, aki a régi képen szerepel, és ehhez képest mi járhat a mai ember fejében. Mennyire más életük lehetett? 

– vetette fel.

A különböző korok járókelőinek párosításakor ezeket a kérdéseket is szem előtt tartotta. A hasonlóságok és ellentétek keresése így nem pusztán képszerkesztési feladat volt, hanem gondolati játék is.

Vajon boldogabbak vagyunk, mint száz évvel ezelőtt?

A Visszajárókelők egyik legérdekesebb kérdése, hogy a város átalakulása mellett mennyit változott maga az emberi élet.

Egyed Péter szerint a mai nemzedékek számos szempontból kedvezőbb körülmények között élnek, mint elődeik. Több lehetőségük van, nagyobb szabadságban élhetnek, és a mindennapi élet kényelme is jelentősen javult.

Az az alapvető kiindulópontom, minél később születik valaki, annál szerencsésebb. A szüleink és a mi generációnk vonatkozásában ezt mindenképpen így gondolom. Hogy a mi gyerekeink esetében is így lesz-e, azt majd meglátjuk, de hajlok rá, hogy igen 

– fogalmazott.

A kedvezőbb életkörülmények azonban nem feltétlenül jelentenek nagyobb boldogságot.

Mi sokkal jobb körülmények között élünk, vajon boldogabbak vagyunk-e ettől? Ezt soha nem fogjuk megtudni. Lehet, hogy nekik is nagyon jó életük volt, annak ellenére, hogy koszosabb házak között, kevesebb fával és rosszabb körülmények között járkáltak

– mondta.

A kérdésre a fényképek sem adnak választ. A régi felvételek szereplőiről legtöbbször azt sem tudjuk, kik voltak, nemhogy azt, mennyire voltak elégedettek az életükkel. A mai járókelőkről sem árul el mindent egyetlen pillanat. A képek mégis lehetőséget teremtenek arra, hogy elgondolkodjunk az idő múlásán és az emberi élet változásain. A ruházat, az épített környezet és a hétköznapi szokások átalakulhatnak, de az emberek ugyanúgy dolgoznak, találkoznak, várakoznak, sietnek valahová, mint száz évvel ezelőtt.

Amikor a múlt és a jelen egymásba olvad

Egyed Péter alkalmazott fotográfusként dolgozik, saját alkotói projektjeiben azonban szabadon kísérletezhet azokkal a témákkal és képi megoldásokkal, amelyek különösen érdeklik.

Nem főállású fotóművész vagyok, hanem általában alkalmazott fotósként dolgozom. Ezek a saját alkotói sorozatok nagyon kikívánkoznak belőlem. Olyan dolgokat valósítok meg bennük, amelyek nagyon érdekelnek, és kíváncsi vagyok, mi lesz belőlük 

– mesélte.

A Visszajárókelők az úgynevezett újrafotózás, angolul rephotography műfajához kapcsolódik. Ennek során a fotósok korábbi felvételeket készítenek el újra ugyanarról a helyszínről, lehetőség szerint azonos nézőpontból. Egyed Péter számára azonban az épületek változásának dokumentálása mellett legalább ilyen fontos volt az emberek találkoztatása.

Két dolog érdekelt igazán. Az egyik, hogyan változik a város, hogyan változnak az épületek, amelyek között vannak lebontottak, újjáépítettek vagy átalakítottak is. A másik pedig az emberek találkoztatása

– foglalta össze.

A tizenhat fénykép így egyszerre várostörténeti dokumentum és önálló művészi alkotás. Az archív felvételek megőrzik a régi Budapest egy-egy pillanatát, a mai képek pedig új jelentéssel ruházzák fel őket. A múlt szereplői visszatérnek azokba az utcákba, ahol egykor jártak, miközben a jelen emberei egy pillanatra olyan világ részévé válnak, amelyet személyesen soha nem ismerhettek. A város ugyanaz marad, de minden nemzedék más történetet ír bele.

A Visszajárókelők ezt teszi láthatóvá: az épületek hosszú évtizedeken át őrzik az egymást követő emberi életek nyomait, a fényképezés pedig képes arra, hogy az időben távoli pillanatokat ismét egymás mellé helyezze.

 

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