Meghalt a Beverly Hills 90210 egykori szereplője, Kimmarie Johnson – mindössze ötven éves volt
Ötvenéves korában meghalt Kimmarie Johnson amerikai színésznő és modell, aki a Beverly Hills 90210 című kultikus sorozatban is feltűnt. Halálhírét családja erősítette meg, a színésznő egy súlyos egészségügyi rosszullétet követően került kórházba.
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