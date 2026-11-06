Öt Karinthy, egy család – különleges irodalmi est Gyulán

Családi emlékek, humor és zene

A másfél órás előadásban Karinthy Frigyes, Gábor, Ferenc és Márton írásai mellett Vera személyes emlékei is helyet kapnak. A történeteket felolvasások, dalok és zongorajáték egészítik ki. Bornai Tibor zenészként és a Karinthy-életmű lelkes ismerőjeként vesz részt az esten. A produkció különlegessége, a közönség a család egyik tagjának szemszögéből ismerheti meg a magyar irodalomtörténetből jól ismert alakokat. A történetek így az alkotói pályák mellett a családi kapcsolatokra, az örökölt hagyományokra és a mindennapi életre is kitérnek. A Karinthy Verával készült interjúból az is kiderül, az előadásnak korábban egy kibővített változata is született. A Müpában Hét Karinthy és én címmel mutatkoztak be, amikor Vera két lánya, Janka és Júlia is csatlakozott a szereplőkhöz.

Az Öt Karinthy és én című zenés irodalmi estet november 6-án, pénteken 19 órától láthatja a közönség a Gyulai Várszínház kamaratermében. További információ a színház hivatalos honlapján található.