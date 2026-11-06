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Tizedszer is Daróczi Csaba lett az év természetfotósa

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Tizedik alkalommal nyerte el Az év természetfotósa címet Daróczi Csaba, akit a Varázslatos Magyarország november ötödikei díjátadóján tüntettek ki a Magyar Nemzeti Múzeumban. A rangos pályázatra idén 177 fotós csaknem kétezer felvétellel nevezett, amelyek közül a zsűri 113 alkotást választott ki a most megnyílt kiállításra. Az év természetfotójának járó elismerést Földi László kapta, míg a fiatal tehetségek között Nagy Márton János bizonyult a legjobbnak.

Viland Gabriella
2026. 11. 06. 13:46
Tizedszer is Daróczi Csaba lett az év természetfotósa
Fotó: Facebook/Daróczi Csaba-Photography

A fiatal fotós pályáján a 2025-ös tehetséggondozó tábor jelentett fordulópontot. Példaképének David Attenborough-t tekinti, és hosszú távon a természetvédelemben is szeretne szerepet vállalni. Munkájával a hazai élőhelyek megóvására és az élővilág sérülékenységére kívánja felhívni a figyelmet – írja a Punkt fotóművészeti szakportál.

A díjátadón Nagy Márton János arról beszélt, nagy öröm számára az elismerés, a versenyeredményeknél azonban sokkal fontosabbnak tartja a természet szeretetét és azt az odaadást, amellyel a fotósok igyekeznek megmutatni annak szépségeit.

Különleges vadászat a Csendes-óceán mélyén

Az év természetfotójának Földi László Egységben az erő? című alkotását választotta a szakmai zsűri. A Csendes-óceánban, Alsó-Kalifornia közelében készült felvétel egy szardíniaraj körül kibontakozó különleges vadászatot örökít meg. A képen marlinok és oroszlánfókák jelennek meg, amint ugyanarra a zsákmányra vadásznak. A marlinok kisebb csoportokra bontják a halrajt, az oroszlánfókák pedig kihasználják a kialakult helyzetet, hogy könnyebben táplálékhoz jussanak. A jelenség a kleptoparazitizmus egyik példája, amikor egy állat egy másik faj táplálékszerző tevékenységéből húz hasznot.

Földi László elmondása szerint a fénykép elkészítése különösen izgalmas és veszélyes feladat volt. A fotós erős áramlásban, a menekülő halak között dolgozott, miközben a nagy sebességgel vadászó marlinok egészen közel kerültek hozzá. A díjazott szerint a kép egy „valódi akciójelenetet” örökít meg, amelynek megfigyelése önmagában is rendkívüli élményt jelentett.

A Punkt beszámolója szerint a marlinok akár óránként száz kilométeres sebességgel is haladhatnak, így a fotósnak a pillanatok alatt változó helyzetben kellett megtalálnia a megfelelő nézőpontot. A felvétel egyszerre mutatja meg a természet kiszámíthatatlanságát és a különböző fajok közötti összetett kapcsolatokat.

Közel kétezer fotóból választották ki a legjobbakat

A Varázslatos Magyarország szervezésében megvalósuló, immár 34. alkalommal meghirdetett Az év természetfotósa pályázatra idén 177 fotográfus nevezett csaknem kétezer alkotással. 

A szakmai zsűri végül 43 alkotó 113 felvételét választotta ki a kiállításra és az ahhoz kapcsolódó albumba.

Gaál Péter, a Varázslatos Magyarország alapító-ügyvezetője a díjátadón ismertette a pályázat eredményeit. A kilenc versenykategória első három helyezettje mellett számos különdíjast is elismertek. A több mint harmincéves múltra visszatekintő pályázat a magyar természetfotózás egyik legrangosabb szakmai megmérettetése. A versenyre a világ bármely pontján készült felvételekkel lehet nevezni, így a hazai tájak mellett távoli földrészek élővilága is megjelenik a díjazott alkotások között. A zsűri elnöke, Kalotás Zsolt szerint a kiállításra beválogatott felvételek színvonala nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét, a magyar fotográfusok munkái pedig a világ jelentős természetfotós versenyein is méltó módon képviselik hazánkat.

A természet szépsége mellett annak sérülékenységére is figyelmeztetnek

A Magyar Nemzeti Múzeumban megnyílt kiállítás az élővilág sokféleségét, a természet rejtett pillanatait és az ember számára ritkán látható jelenségeket mutatja be. A felvételek között meghitt állatportrék, különleges tájképek és drámai jelenetek egyaránt helyet kaptak. Szabados-Jámbor Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Múzeum általános főigazgató-helyettese a megnyitón arról beszélt, a természetfotózás a gyönyörködtetés mellett felelősséget is ébreszthet a nézőben. A képek segítenek felismerni környezetünk sérülékenységét, és azt is, hogy az élővilág megőrzése az emberi döntéseken is múlik. A főigazgató-helyettes hangsúlyozta, a természet értékeinek védelme közös felelősség, amelyben a hiteles és gondolatébresztő képi ábrázolásnak is jelentős szerepe van.

A 113 alkotást bemutató tárlat november 6. és 19. között látogatható a Magyar Nemzeti Múzeumban, ezt követően 2027-ben több vidéki és budapesti helyszínen is bemutatják a díjazott alkotásokat. 

 

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