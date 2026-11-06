Tizedszer is Daróczi Csaba lett az év természetfotósa

A fiatal fotós pályáján a 2025-ös tehetséggondozó tábor jelentett fordulópontot. Példaképének David Attenborough-t tekinti, és hosszú távon a természetvédelemben is szeretne szerepet vállalni. Munkájával a hazai élőhelyek megóvására és az élővilág sérülékenységére kívánja felhívni a figyelmet – írja a Punkt fotóművészeti szakportál.

A díjátadón Nagy Márton János arról beszélt, nagy öröm számára az elismerés, a versenyeredményeknél azonban sokkal fontosabbnak tartja a természet szeretetét és azt az odaadást, amellyel a fotósok igyekeznek megmutatni annak szépségeit.

Különleges vadászat a Csendes-óceán mélyén

Az év természetfotójának Földi László Egységben az erő? című alkotását választotta a szakmai zsűri. A Csendes-óceánban, Alsó-Kalifornia közelében készült felvétel egy szardíniaraj körül kibontakozó különleges vadászatot örökít meg. A képen marlinok és oroszlánfókák jelennek meg, amint ugyanarra a zsákmányra vadásznak. A marlinok kisebb csoportokra bontják a halrajt, az oroszlánfókák pedig kihasználják a kialakult helyzetet, hogy könnyebben táplálékhoz jussanak. A jelenség a kleptoparazitizmus egyik példája, amikor egy állat egy másik faj táplálékszerző tevékenységéből húz hasznot.

Földi László elmondása szerint a fénykép elkészítése különösen izgalmas és veszélyes feladat volt. A fotós erős áramlásban, a menekülő halak között dolgozott, miközben a nagy sebességgel vadászó marlinok egészen közel kerültek hozzá. A díjazott szerint a kép egy „valódi akciójelenetet” örökít meg, amelynek megfigyelése önmagában is rendkívüli élményt jelentett.

A Punkt beszámolója szerint a marlinok akár óránként száz kilométeres sebességgel is haladhatnak, így a fotósnak a pillanatok alatt változó helyzetben kellett megtalálnia a megfelelő nézőpontot. A felvétel egyszerre mutatja meg a természet kiszámíthatatlanságát és a különböző fajok közötti összetett kapcsolatokat.

Közel kétezer fotóból választották ki a legjobbakat

A Varázslatos Magyarország szervezésében megvalósuló, immár 34. alkalommal meghirdetett Az év természetfotósa pályázatra idén 177 fotográfus nevezett csaknem kétezer alkotással.

A szakmai zsűri végül 43 alkotó 113 felvételét választotta ki a kiállításra és az ahhoz kapcsolódó albumba.

Gaál Péter, a Varázslatos Magyarország alapító-ügyvezetője a díjátadón ismertette a pályázat eredményeit. A kilenc versenykategória első három helyezettje mellett számos különdíjast is elismertek. A több mint harmincéves múltra visszatekintő pályázat a magyar természetfotózás egyik legrangosabb szakmai megmérettetése. A versenyre a világ bármely pontján készült felvételekkel lehet nevezni, így a hazai tájak mellett távoli földrészek élővilága is megjelenik a díjazott alkotások között. A zsűri elnöke, Kalotás Zsolt szerint a kiállításra beválogatott felvételek színvonala nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét, a magyar fotográfusok munkái pedig a világ jelentős természetfotós versenyein is méltó módon képviselik hazánkat.