Alföldi Róbertet és Eszenyi Enikőt is felkérte volna az Újszínházban Pozsgai Zsolt
Pozsgai Zsolt nyilvánosságra hozta, milyen tervekkel pályázott az Újszínház igazgatói posztjára. Az író-rendező a magyar dráma elsődlegességének megőrzése mellett politikai szempontoktól független műsorpolitikát és jelentősen megújított repertoárt képzelt el. A megbízást végül Csiby Gergely kapta meg.
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