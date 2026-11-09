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Alföldi Róbertet és Eszenyi Enikőt is felkérte volna az Újszínházban Pozsgai Zsolt

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Pozsgai Zsolt nyilvánosságra hozta, milyen tervekkel pályázott az Újszínház igazgatói posztjára. Az író-rendező a magyar dráma elsődlegességének megőrzése mellett politikai szempontoktól független műsorpolitikát és jelentősen megújított repertoárt képzelt el. A megbízást végül Csiby Gergely kapta meg.

Ménes Márta
2026. 11. 09. 8:08
Alföldi Róbertet és Eszenyi Enikőt is felkérte volna az Újszínházban Pozsgai Zsolt
Pozsgai Zsolt Forrás: Magyar Nemzet

 

Pozsgai ZsoltÚjszínházpályázatSzóljon hozzá!

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Bayer Zsolt
idezojelekTusk

A „szélsőjobboldali” terrorista

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Ez a rettenetes, iszonyatos, felfoghatatlan gyilkosságsorozat úgy kellett Tuskéknak, mint egy falat kenyér.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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