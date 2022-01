Duna TV: A művészet templomai – Gauguin Tahitin

1891-ben Paul Gauguin elhagyja Marseille-t, és a Csendes-óceán felé indul. Ezzel elkezdődik a festő utazása élet és művészet esszenciájának nyomában, ami végül az egyik legnagyobb modern művésszé tette. A művészet templomai sorozat következő része Francia Polinézia, Tahiti és a Markézi-szigetek tájaira kalauzolja el a nézőket.

A művész által hőn szeretett helyi lakosok segítségével felfedezhetjük azokat a mára legendássá vált területeket és útvonalakat, amelyek Gauguin világhírűvé vált festményeit inspirálták. Meglátogathatjuk azokat a helyeket, ahol a bambuszból és levelekből saját maga által ácsolt házakban olyan fényeket és színeket fedezett fel, melyek örökre megváltoztatták a művészetét, és megismerhetjük az őslakosok gátlásoktól mentes érzékiségét is, ami oly nagy hatással volt a festőre, hogy feladta érte korábbi életét. Ahogy Gauguin fogalmazott, „Le kellett hunynom a szemem, hogy elkezdjek látni”.

A művészet templomai sorozat korábbi, Hitler kontra Picasso című epizódját is jegyző Claudio Poli filmje segítségével a csendes-óceáni szigetvilág, Párizs, Bretagne és Edinburgh városain túl ellátogathatunk az Egyesült Államok legnevesebb múzeumaiba is, ahol Gauguin mesterműveinek többségét őrzik: a New York-i Metropolitan Museum of Art-ba, a chicago-i Art Institute of Chicago-ba, a washingtoni National Gallery of Art-ba és a bostoni Museum of Fine Arts-ba.

Olasz művészeti sorozat, 2019

A műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott!



Forgatókönyvíró: Marco Goldin, Matteo Moneta

Operatőr: Alessio Viola, Lorenzo Giromini

Rendezte: Claudio Poli

Szereplők:

Adriano Giannini (narrátor)

Caroline Boyle-Turner (művészettörténész)

Paul Yeou Chichong (műgyűjtő)