Muzsikás és barátai koncert

A Muzsikás együttes, idén is ünnepi időszakban áll a Művészetek Palotája színpadára, hogy művészbarátai segítségével a zene szárnyán elröpítse hallgatóságát egy olyan régmúlt világba, mely mai életünkben is fontos szerepet tölthet be. Távoli magyarlakta vidékekre kalauzolnak, ahol a népzene a mindennapi élet részeként épült be a hétköznapokba, egyrészt örömforrásként, másrészt léleknyugtató, feszültségoldó szerként.

Muzsikás és barátai koncert Művészetek Palotája (MÜPA) https://www.mupa.hu/program/vilagzene-jazz-konnyuzene/muzsikas-2021-12-30_19-30-bbnh Jegyrendelés