Kettes számú hír: tavaly 11,1 millió hektár trópusi esőerdő, ezen belül 3,75 millió hektárnyi érintetlen őserdő pusztult el a világon, azaz a tendencia nem változott az előző évek gyakorlatához képest. Hármas számú hír: 2022-ben a Nagy-korallzátonyon vizsgált zátonyok 91 százaléka érintett a korallok kifehéredésében. 2016 óta ez a negyedik tömeges ilyen esemény, 1998 óta pedig a hatodik az egyre melegebb vízben élő Nagy-korallzátonyon.

Korallfehéredésnek azt a jelenséget nevezzük, melynek során a korall szöveteiben lévő szimbiotikus egysejtű algák, a zooxanthellák stressz hatására kilökődnek, vagy a bennük lévő fotoszintetikus pigmentek száma csökken. Ez egy tetszhalott állapot, és néhány hét vagy hónap alatt teljesen felépülhetnek, amennyiben a stressz­hatás nem túl súlyos és nem áll fenn hosszabb ideig, ám ha szöveteikbe nem épülnek vissza az algák, menthetetlenek.

A legnagyobb gond ezekkel az információkkal az, hogy befogadhatatlanok. Mert hát mi a frászt lehet tenni mondjuk egy budapesti lakásból azért a napi két focipályányi zöldért? Esetleg felhívjuk Facebookon az ismerőseink figyelmét, vagy születésnapunkra adományozó akciót indítunk?

Vegánok leszünk, és lemondunk minden nem helyi zöldségről és gyümölcsről is, hogy ne csupán hencegni lehessen újdonsült felvilágosultságunkkal, hanem valóban érjen is valamit? Utóbbi hallatán az avokádó- és japánalgalap-rajongó vegánok minden bizonnyal olyan falfehérré válnának, mint a beteg korallok, de nyilvánvalóan nem is lehet az átlagembernek felróni minden ballépést.

Generációk és politikai vezetők döntéseinek sora vezetett a mai állapothoz, és olyannyira elkényelmesedtünk a kis világunkban mindig másokra mutogatva, hogy még abból is hír lehet 2022 tavaszán, hogy az Ukrajnában dúló háború delfinpusztuláshoz vezethet a Fekete-tenger partjainál.