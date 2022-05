Földrengés

Ha egy bíró meghal, akkor az Egyesült Államok elnöke jelölhet új tagot, nyilván olyan bírót választ, aki közel áll az ő nézeteihez. Donald Trumpot a szerencse kegyeibe fogadta, ugyanis három konzervatív bírót jelölhetett, és ezzel a bírók között a republikánusok és demokraták aránya hat-háromra módosult.

Az elemzők szerint bár Trump négy esztendő után távozott államfői megbízatásából, de hosszú évekre biztosította a Legfelsőbb Bíróságon a konzervatív többséget. Ez Joe Biden megválasztása előtt is csípte a demokraták szemét, ugyanis a bírók hatása a nagy hord­erejű kérdésekben egyértelmű. A liberálisok nem is akarták elfogadni a jelenlegi helyzetet, különböző ötletekkel álltak elő a Legfelsőbb Bíróság megreformálására. Például nagy kört futott be az az elképzelés, hogy fel kell emelni az ítélkező bírák számát tizenötre, a hat főt Biden elnök jelölné. Aztán a demokraták mégsem kockáztatták meg ezt a lépést.

Miért fáj ennyire a liberálisoknak ez a módosítás? Egyrészt az elmúlt ötven évben alapjoggá vált a terhességmegszakítás. A legfelsőbb jogi szerv várható döntésével kihúzza a szőnyeget azok alól, akik a személyiségi jogok elsőbbségére hivatkoznak.

Szerintük a nő nem rendelkezhet ezentúl a testével, meg kell szülnie a nem kívánt gyermeket, aztán persze akár azonnal nevelőotthonba adhatja. Vagy átmegy egy másik államba, ahol engedélyezett az abortusz, és végrehajtatja a terhességmegszakítást – vághatják rá a cinikusok. De van itt más probléma is, ha végigmegyünk a jelenlegi Legfelsőbb Bíróság gondolatmezsgyéjén.

Hol szerepel az a jog az amerikai alkotmányban, hogy homoszexuálisok esküvőt köthetnek? Az alaptörvény mely cikkelye foglalkozik a fogamzásgátlókkal, a homoszexuálisok büntetlenségével, esetleg a transzneműekkel? Ezek lesznek a következő témák, amelyek sorban ott fekszenek a „konzervatív” bírák asztalán – ez a liberális meglátás. Számukra ezek bálványok, az „amerikai élet jelképei”. Milyen tervek voltak a Legfelsőbb Bíróság „reformjára”?

