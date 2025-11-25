Már hivatalos: jön az otthontámogatás a közszolgálatban dolgozóknak + videó

Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Már hivatalos: jön az otthontámogatás a közszolgálatban dolgozóknak

Évi egymillió forint összegű otthontámogatást vezet be a kormány a közszolgálatban dolgozóknak – jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában Hidvéghi Balázs. A támogatás felhasználható lakáshitel törlesztésére vagy egy új hitel önerejének kifizetésére.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 17:54
Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A kormány évi egymillió forint összegű otthontámogatást vezet be a közszolgálatban dolgozók részére – jelentette be közösségi oldalára felöltött videójában Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hangsúlyozta: Magyarország kormánya azért dolgozik, hogy mindenki szert tehessen saját otthonra. Az otthonteremtési program kifejezetten azoknak szól, akik nap mint nap értünk dolgoznak: az orvosoknak, ápolóknak, tanároknak, rendőröknek, katonáknak és más köztisztviselőknek. 

Az otthonteremtési program a közszolgálatban dolgozóknak szól: az orvosoknak, ápolóknak, tanároknak, rendőröknek, katonáknak és más köztisztviselőknek (Fotó: Pexels)
Az otthonteremtési program a közszolgálatban dolgozóknak szól: az orvosoknak, ápolóknak, tanároknak, rendőröknek, katonáknak és más köztisztviselőknek (Fotó: Pexels)

Mint mondta, a támogatás összege évente nettó egymillió forint lehet, ami felhasználható lakáshitel törlesztésére vagy egy új hitel önerejének kifizetésére. 

Nagy segítség lehet a családoknak, hogy házastársak esetén a támogatás összeadódik. Vagyis ha mindketten jogosultak, akkor évente akár nettó kétmillió forintot is fordíthatnak otthonukra.

Az államtitkár hangsúlyozta azt is, hogy az igénylés folyamatát igyekeztek a lehető legegyszerűbbé tenni. 

– Ezért nem szükséges hivatalokba járnia, a közszolgálatban dolgozó minden, az ügyintézéssel kapcsolatos teendőt közvetlenül a saját munkáltatójánál végezhet el

– mutatott rá.

A részletekről és a teendőkről a munkáltató köteles munkavállalóit december 20-ig tájékoztatni – közölte.

Borítókép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Purger Tamás)


