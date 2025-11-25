Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Szentkirályi AlexandraKarácsony GergelyBudapest Brand

Szentkirályi Alexandra: Karácsonyéknak felelniük kell!

A fővárosi átvilágítási szakértői jelentés fényében egyértelművé vált, hogy Karácsony Gergelyék súlyos visszaéléseket, sőt lehet, hogy bűncselekményt követtek el a Budapest Brand-botrány pénzügyei körül – írta Szentkirályi Alexandra Facebook-posztjához. A fővárosi Fidesz frakcióvezetője tételesen meg is nevezett néhányat furcsa esetet: kétszer kifizetett, soha meg nem tartott előadások, több tízmilliós jogtalan prémiumok, luxusparkolás, kampányfinanszírozás. És ez csak a jéghegy csúcsa.

2025. 11. 25. 17:44
Fotó: Kurucz Árpád
– Visszás kifizetések történtek a fővárosi átvilágítási szakértő tegnap késő este publikált jelentése alapján, amely megerősíteni látszik több korábbi jelentést – közölte Szentkirályi Alexandra Facebook-posztjában közzétett videójában. 

Budapest, 2025. május 18. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője beszédet mond a Harcosok klubja - A kezdet elnevezésű rendezvényen a budapesti BOK Csarnokban 2025. május 18-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher
Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője néhány példát is ismertetett: 

  • olyan szűrőbuszokra költöttek amelyek, azóta is a garázsban állnak, és csak Karácsony Gergely kampányában használták őket. „Ne nevezzük őket szűrőbusznak, nevezzük inkább kampánybuszoknak, mert azok voltak” – fűzte hozzá Szentkirályi.
  • Több tíz millió forintot fizettek ki bizonyos baloldali közvélemény-kutató cégeknek, 
  • olyan színdarabot fizettek ki kétszer úgy, hogy egyébként egyszer sem mutatták be. 

– Ezekért a problémás tételekért a fővárosi vezetésnek felelősséget kell vállalnia, mert amikor a fővárosi önkormányzat állandóan pénzhiányra panaszkodik, az egy nagyon súlyos kérdés, hogy több száz millió forint értékben ilyen visszás kifizetések történtek – zárta mondandóját Szentkirályi Alexandra. 

Amint lapunk arról beszámolt, ismételten a főváros csődjéről beszélt Karácsony Gergely egy, a karmelita kolostor előtt tartott sajtótájékoztatón. A főpolgármester elmondta, amennyiben a főváros és a kormány között nem lesz megállapodás, leállhatnak a közszolgáltatások, és az ott dolgozók sem kapják meg a bérüket.

Mint ismert, a főváros és a kormány közti tárgyalások még nyáron rekedtek meg. Az utolsó tárgyalási forduló júniusban volt, azt követően újabb tárgyalásra nem került sor. Budapest pénzügyi helyzetével kapcsolatban szeptember végén a kormány hivatalos honlapján nyilvánosságra hoztak egy jelentést, amelyet Domokos László készített. Karácsony Gergely a kormányt hibáztatta a fővárosi önkormányzat csődhelyzetéért, azonban az elmúlt évek felelőtlen gazdálkodását szóba sem hozta. 

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: Kurucz Árpád)


A téma legfrissebb hírei

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

