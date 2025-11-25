Szentkirályi Alexandra: Karácsonyéknak felelniük kell!

– Visszás kifizetések történtek a fővárosi átvilágítási szakértő tegnap késő este publikált jelentése alapján, amely megerősíteni látszik több korábbi jelentést – közölte Szentkirályi Alexandra Facebook-posztjában közzétett videójában.

Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője néhány példát is ismertetett:

olyan szűrőbuszokra költöttek amelyek, azóta is a garázsban állnak, és csak Karácsony Gergely kampányában használták őket. „Ne nevezzük őket szűrőbusznak, nevezzük inkább kampánybuszoknak, mert azok voltak” – fűzte hozzá Szentkirályi.

Több tíz millió forintot fizettek ki bizonyos baloldali közvélemény-kutató cégeknek,

olyan színdarabot fizettek ki kétszer úgy, hogy egyébként egyszer sem mutatták be.

– Ezekért a problémás tételekért a fővárosi vezetésnek felelősséget kell vállalnia, mert amikor a fővárosi önkormányzat állandóan pénzhiányra panaszkodik, az egy nagyon súlyos kérdés, hogy több száz millió forint értékben ilyen visszás kifizetések történtek – zárta mondandóját Szentkirályi Alexandra.

Amint lapunk arról beszámolt, ismételten a főváros csődjéről beszélt Karácsony Gergely egy, a karmelita kolostor előtt tartott sajtótájékoztatón. A főpolgármester elmondta, amennyiben a főváros és a kormány között nem lesz megállapodás, leállhatnak a közszolgáltatások, és az ott dolgozók sem kapják meg a bérüket.

Mint ismert, a főváros és a kormány közti tárgyalások még nyáron rekedtek meg. Az utolsó tárgyalási forduló júniusban volt, azt követően újabb tárgyalásra nem került sor. Budapest pénzügyi helyzetével kapcsolatban szeptember végén a kormány hivatalos honlapján nyilvánosságra hoztak egy jelentést, amelyet Domokos László készített. Karácsony Gergely a kormányt hibáztatta a fővárosi önkormányzat csődhelyzetéért, azonban az elmúlt évek felelőtlen gazdálkodását szóba sem hozta.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: Kurucz Árpád)