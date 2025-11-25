Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Bayer Zsolt blogja

Meddig még?

Meddig tűrik ott, Nyugaton ezeket a kommunista, gyilkos tetveket?

Bayer Zsolt
társadalomgyilkosrendőrnyugatfegyver 2025. 11. 25. 18:34
Meddig még? Meddig tűrik ott, Nyugaton ezeket a kommunista, gyilkos tetveket? Mikor jön el végre a pillanat, amikor például a rendőrök ilyen helyzetben nem totojáznak, mérlegelnek, hanem fogják a fegyverüket és használják végre arra, amire náluk van: hogy megvédjék önmagukat és a normális társadalmat. Megvédjék ezektől az eltakarítandó állatoktól.

https://hvg.hu/vilag/20251125_Porollyel-torte-el-egy-angol-rendor-gerincet-egy-palesztin-parti-aktivista-exc

