Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Budapest fizetésképtelensége is téma lesz a Kormányinfón

A főpolgármester ma hatévi városvezetés után beismerte, hogy az ország leggazdagabb városa már nemcsak csődközeli helyzetben van, hanem fizetésképtelen is – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 17:25
Budapest Mayor Gergely Karacsony (Photo: MTI / Zoltan Kocsis)
Budapest pénzügyi helyzete „trükkök százaival” sem kozmetikázható tovább – írta közleményében Gulyás Gergely. 

Karácsony Gergely sajtótájékoztató
Fotó: Kurucz Árpád

„A kormány meggyőződése, hogy a baloldali városvezetés következményeit nem szenvedheti el Budapest. Ezért elkötelezettek vagyunk Budapest működőképességének fenntartása mellett” – tette hozzá.

Közölte: a helyzetet értékelni fogják és a csütörtöki Kormányinfón a kormány lépéseiről tájékoztatni fogja a nyilvánosságot.

Amint arról lapunk beszámolt, ismételten a főváros csődjéről beszélt Karácsony Gergely egy, a karmelita kolostor előtt tartott sajtótájékoztatón. A főpolgármester elmondta, hogy amennyiben a főváros és a kormány között nem lesz megállapodás, leállhatnak a közszolgáltatások, és az ott dolgozók sem kapják meg a bérüket.

Ismeretes, a főváros és a kormány közti tárgyalások még nyáron megrekedtek. Az utolsó tárgyalási forduló júniusban volt, azt követően újabb fordulót nem tartottak. Budapest pénzügyi helyzetével kapcsolatban szeptember végén a kormány hivatalos honlapján nyilvánosságra hoztak egy jelentést, amelyet Domokos László készített. Karácsony Gergely a kormányt hibáztatta a fővárosi önkormányzat csődhelyzetéért, azonban az elmúlt évek felelőtlen gazdálkodását szóba sem hozta. 

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI)


