Budapest fizetésképtelensége is téma lesz a Kormányinfón

Budapest pénzügyi helyzete „trükkök százaival” sem kozmetikázható tovább – írta közleményében Gulyás Gergely.
„A kormány meggyőződése, hogy a baloldali városvezetés következményeit nem szenvedheti el Budapest. Ezért elkötelezettek vagyunk Budapest működőképességének fenntartása mellett” – tette hozzá.
Közölte: a helyzetet értékelni fogják és a csütörtöki Kormányinfón a kormány lépéseiről tájékoztatni fogja a nyilvánosságot.
