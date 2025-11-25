Budapest fizetésképtelensége is téma lesz a Kormányinfón

Amint arról lapunk beszámolt, ismételten a főváros csődjéről beszélt Karácsony Gergely egy, a karmelita kolostor előtt tartott sajtótájékoztatón. A főpolgármester elmondta, hogy amennyiben a főváros és a kormány között nem lesz megállapodás, leállhatnak a közszolgáltatások, és az ott dolgozók sem kapják meg a bérüket.

Ismeretes, a főváros és a kormány közti tárgyalások még nyáron megrekedtek. Az utolsó tárgyalási forduló júniusban volt, azt követően újabb fordulót nem tartottak. Budapest pénzügyi helyzetével kapcsolatban szeptember végén a kormány hivatalos honlapján nyilvánosságra hoztak egy jelentést, amelyet Domokos László készített. Karácsony Gergely a kormányt hibáztatta a fővárosi önkormányzat csődhelyzetéért, azonban az elmúlt évek felelőtlen gazdálkodását szóba sem hozta.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI)