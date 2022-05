Huszárcsíny szilvapálinkával

A Nádasdy-huszárok különös történetei a 18. századból kötetcím méltán felkelti az olvasó kíváncsiságát, különösen akkor, ha kedveli a kalandos elbeszéléseket. Harald Skala és Réfi Attila kétnyelvű (magyar–szlovák) munkáját mégsem a különös, sokkal inkább a tipikus jelzővel illetném. Jellegzetes közép-európai történet következik, amelyből a szerencse sem hiányozhat.

Helyszín:

az egyetlen olyan főúri rezidencia Szlovákiában, amelynek megmaradt az eredeti berendezése.

A betléri Andrássy-kastélyban 35 tiszti portré is látható, és a kollekciót hat, csatajelenetet ábrázoló festmény egészíti ki. Korszak: a XVIII. század dereka, amikor az ezredtulajdonosok körében divatba jött, hogy a tisztek portréit kiállítják a főhadiszállásokon. Ez a szokás viszonylag rövid ideig tartott, és a XX. században a képgalériák többsége meg is semmisült. Magyarországon alig néhány huszárportré vészelte át az idők viharát, Szlovákiában a betléri Andrássy-kastély gyűjteményéhez hasonló galéria látható Szentantalon, a Koháry-kastélyban és Vöröskő várában is. Csehországban járva szintén több gyűjteménnyel találkozhatunk, Ausztriában az Esterházy család tulajdonában lévő fraknói várban őriznek tiszti portrékat.