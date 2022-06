Tömeghatás

Féktávolság Velence a túlturistásodás posztervárosa. Az elmúlt ötven évben a város lakossága kétharmaddal csökkent, miközben a tengerjáró hajók egymillió utast szállítanak Velencébe minden évben. A pandémia előtti utolsó teljes évben, 2019-ben akkorára dagadt a tengerjárók okozta botrány, hogy a városvezetés az általuk szállított turisták ellen döntött. A hatalmas hajók nemcsak túl sok embert szállítottak, de a parti élővilágot is tönkretették. Velence és Róma mellett Firenze Olaszország harmadik leglátogatottabb városa, 14 millió turistát vonz minden évben. A Sienai Egyetem felmérése szerint a probléma, hogy bár a város 105 négyzetkilométer, az érdeklődés mindössze egy öt négyzetkilométeres területre korlátozódik. A kutatók elismerik, hogy nehéz a beidegződés megváltoztatása, mivel az Uffizi Galéria, a Ponte Vecchio és a többi történelmi emlék is ezen a területen található. Prága ügyesebb a figyelem kiterjesztésében. Az 1,4 millió lakosú város vezetésének sikerült meggyőznie a legtöbb idegenvezetőt, hogy ne csak a Károly-híd környékét mutassák meg csoportjaiknak. Szállodákon és utazási oldalakon hirdetik, hogy sokkal olcsóbb és hasonlóan szép történelmi emlékeket lehet találni kicsit messzebb a Hradzsintól vagy az óratoronytól is. A keleti blokkból érkező tömegeket még könnyebb vezetni, mivel a Csehország jelképévé vált Kisvakondot már nemcsak a belváros boltjaiban, hanem jóval olcsóbban a távolabbi célpontoknál is meg lehet vásárolni. Barcelona moratóriumot hirdetett a belvárosi szállásokra, így a látogatók kénytelenek a külsőbb kerületekben megszállni.