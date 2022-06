Válságban az európai légi közlekedés

A krónikussá váló helyzetről a The New York Times is vezető anyagban foglalkozott.

Eszerint az elmúlt hetekben az amszterdami Schiphol, a stockholmi Arlanda, a párizsi Charles de Gaulle, illetve a spanyolországi, olaszországi reptereken is rendszeresek voltak az utasok többórás várakozásával kísért járatkésések például a légiforgalom-irányítók és a légiutas-kísérők sztrájkja miatt. Az alacsony fizetések miatt a Dániában és Svédországban működő Scandinavian Airlines pilótái is munkabeszüntetéssel fenyegetnek.

A The New York Times szerint

egész nyáron áldatlan állapotok várhatók az európai reptereken, mindez azért, mert az egyes országok tavasszal szinte egyszerre szüntették meg az utazási korlátozásokat, és így a járvány idején jelentős létszámleépítések utáni regenerációs folyamatokat agyonnyomta a hirtelen felfutott utazási láz.

A Qubit.hu idézi, hogy a repülőterek, a földi kiszolgálók és a légitársaságok is több tízezer alkalmazottat küldtek el a pandémia éveiben, miközben a biztonsági személyzet vagy a légiutas-kísérők tömegei is vonakodnak visszatérni a korábbi munkájukhoz a bérek és a megfeszített munkatempó miatt.

Borítókép: a létszámhiány a repülőgépek földi kiszolgálásában is fennakadásokat okoz (Fotó: Éberling András)