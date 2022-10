Tartós együttélés

– Mit gondol, lehet az idei őszön újabb koronavírus-hullám, vagy az átoltottságnak köszönhetően legfeljebb „fodrozódásra” kell számítani?

– Ez megjósolhatatlan. Ugyanis még bonyolultabb a helyzetünk, mint korábban. Eddig az újabb és újabb hullámokat újabb és újabb variánsok megjelenése okozta. Most azonban inkább az omikron szerteágazó evolúcióját láthatjuk világszerte, több verziójának párhuzamos terjedésével. Ráadásul ezek evolúciója is egy irányba tart. Ez lényegében jelzés arra, hogy a világon szinte mindenütt azonos hatásoknak van kitéve a vírus. Az átoltottságról már ismert, hogy kiválóan teljesít a súlyos megbetegedés elleni védelemben, azonban a fertőzéstől már kevésbé véd. Részben az utóbbi, tehát a fertőzés elleni védelem erősítésére számítunk az új komponenst is tartalmazó vakcináktól. Az átoltottság azonban kétségtelenül megmutatta a hasznát, számos tudományos tény áll már rendelkezésünkre, hogy hatékonyan csökkentette a súlyos megbetegedések és halálozások számát – hasonlítsuk csak össze a pandémia kezdetén mért halálozási mutatókkal a mostaniakat. Nagyon fontos azonban hangsúlyozni, hogy az omikron megjelenése igen nagy evolúciós ugrás volt a vírus számára, így fordulhatott elő, hogy a két oltással rendelkezőknél a súlyos állapot elleni védelem is csorbult, nagyon fontos tehát, és nem lehet elégszer hangsúlyozni – az omikron megjelenése óta a három oltás számít alapimmunizációnak, ezen a számon még itthon is van mit javítani. Így nem tudjuk, hogy a következő variáns, az egyelőre még csak gondolatnak számító pi okoz majd hullámot ősszel, vagy az omikron jelenlegi változatai.