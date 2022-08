A koronavírus újabb hullámára készülnek Európában

Újabb Covid-hullámtól tartanak a kormányok

Brüsszel ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az EU-ban a koronavírusos megbetegedések számának növekedése ellenére stagnálnak az oltási kampányok, ezért arra szólítják fel a tagállamokat, hogy az őszi és téli időszak előtt fokozzák azokat. – Növelnünk kell az oltások számát, szélesítenünk kell a védőoltások lefedettségét és biztosítanunk kell, hogy az egészségügyi rendszerek készen álljanak a jövőbeli hullámok kezelésére – magyarázta korábban Sztella Kiriakídisz, az EU egészségügyi biztosa.

Úgy tűnik, hogy ez a vírus három-négy havonta megjelenő hullámokban erősödik fel. A nehézséget az okozza, hogy hozzászokunk a vírushoz, ami változik, és így nem tudjuk előre megmondani, hogy hol jelentkezik a következő hullám, és mennyire lesz súlyos. De most arra számítunk, hogy a következő hullám az északi féltekén lesz az őszi hónapokban

– magyarázta dr. David Nabarro, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Covid–19 különmegbízottja.

Beteget ápolnak a lipcsei kórházban. Fotó: AFP/DPA/ Waltraud Grubitzsch

Karl Lauterbach német egészségügyi miniszter is arról beszélt szerdán, hogy Berlin újabb hullámra készül, azonban egyelőre nem tervezi a kormány az oktatási intézmények bezárását. Hozzátette ugyanakkor, hogy októbertől ismét kötelezővé tehetik a maszkviselést a vonatokon és a repülőgépeken.

Tejes gőzzel készülnek a britek az őszre

Az Egyesült Királyságban már javában készülnek a koronavírus-járvány következő hullámára, tervek szerint szeptember 5-én megkezdődhet a szigetországban az emlékeztető oltás-kampány. Ezúttal a beadandó vakcinák között már a Moderna új oltóanyaga is szerepel, amely a legújabb, kifejezetten az omikron variánsai ellen is hatásos. Brit szakértők szerint nem szabad úgy tekinteni a jelenlegi időszakra, mintha a járványnak vége lenne, ugyanis ez az álláspont az oltási programokat is veszélyezteti és akár a felére is csökkentheti az oltottsági mutatókat.

Valószínűnek tartom, hogy ezúttal kevesebben fogják felvenni a Covid–19 oltást, mint az első két vakcina esetében

– vélekedett Azeem Majeed londoni háziorvos.

A kormány statisztikai adatai szerint az első adag oltást több mint 45 millióan kapták meg, a második adagot némileg kevesebben, 42,5 millióan, a harmadik, emlékeztető oltást viszont csak 33,4 millió embernek adták be.

Korábban az Európai Bizottság is megegyezett a Modernával, hogy a már korábban lekötött szállítmányokban a régi helyett az új típusú oltást küldje az amerikai gyógyszergyár. Emellett rendelt további 15 millió vakcinát is Brüsszel.

Borítókép: Koronavírus elleni vakcinát készítenek elő egy londoni oltóközpontban 2021. december 26-án (Fotó: AFP/Niklas Halle’n)