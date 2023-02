Timár Böske a család és a művészi pálya egyensúlyáról

– A háttérben az erdélyi Mezőség népzenéje szól, a táncosok épp bemelegítenek a Timár Archívum előadására, amely a 92 éves Timár Sándor folklórkutató tevékenységét kelti életre a Táncművészeti Egyetem színpadán. A műsor rendezője Timár Mihály és Timár Mátyás. Ők viszik tovább a családi hagyományt?

– A Covid idején a legidősebb fiam, Misi átvette az együttes vezetését – Sanyi védelmében én be sem tehettem a lábamat a próbaterembe. Van orvosi stábunk, nem mintha Sanyi beteg volna, mert hála istennek makkegészséges, de a Csillagszeműek szülei között orvosok is vannak, és persze mindenki „Sanyi bácsira” vigyáz. Misi táncpedagógus, teológus – tudósalkat –, az elmúlt években feldolgozta a papája életművét, és ebből a munkából született a Timár Archívum című műsor. Matyi fiam operatőrként, rendezőként segíti a munkát – táncos múltja miatt nagyszerűen vágja a filmjeinket is. Sári lányom fotográfus és dokumentumfilmes, Andris, aki ott, a színpadon táncol, máskülönben zenész, bőgős és építész. Legkisebb fiam, Gergő hivatásos táncművész – nemrég jött haza Pozsonyból, ahol négy évet töltött a Hégli Dusan vezette Ifjú Szívek Táncegyüttes tagjaként –, most tanárként és koreográfusként dolgozik nálunk.

– Mennyi látható és láthatatlan munka van e felsorolás mögött, hogyan tudta összeegyeztetni a nagy családot a művészi pályafutással?

– Sorra érkeztek a gyerekek, nekem pedig újra és újra meg kellett találnom az egyensúlyt. Misi születésekor a Bartók Táncegyüttes tagjaként, majd a Magyar Állami Népi Együttes szólótáncosaként, később a tánckar vezetőjeként. Sanyi munkatársa voltam, felléptünk itthon és a nagyvilágban, a gyerekek beleszülettek és nagyon korán bevonódtak az életformánkba. Az biztos, hogy nagy szükség volt a családi háttérre, a szüleim, a nővéreim segítségére, és mindig volt gyermek­őrzőnk is. Így tudtuk megoldani. A legkisebb fiamnál azért megpróbáltam otthon maradni.

– Ott tudta volna hagyni a táncot?

– Igen, boldogan, de nem sikerült. Sanyi ragaszkodott hozzám az asszisztenseként is – megszokta a közös munkát. Tapasztalatom szerint az alkotó ember életében nagyon fontos a stabilitás, a biztos háttér.

Úgy kellett tehát megosztanom magamat, hogy őt se hagyjam cserben – hadd szárnyaljon –, és a gyerekek is rendben legyenek. Már évek óta tervezgettem, hogy szeretnék létrehozni egy gyerekcsoportot, és amikor Gergő megszületett, akkor léptem. Szájhagyomány útján terjedt a hírünk, az évad végére már százötvenen voltunk, nem maradhattunk az Állami Népi Együttes kötelékében. Gondoltam egyet, céget alapítottam, magántársulattá váltunk. Ennek éppen harminc éve, azóta állandó támogatás nélkül működnek a Csillagszeműek, ami van akkora teljesítmény, mint a művészi része.

Kérésre alakultak a csoportjaink, vidéki kirendeltségeink, a Covid előtt már húsz helyszínen működtünk szerte az országban, Angliában is négy városban. Az egyik legfontosabb ebben a történetben nekem mégis az, hogy összhangba kerülhettem az anyai érzéseimmel: a saját gyerekeimnek is alapítottam ezt a műhelyt, ahol a Timár-módszerrel tanulhatták a táncot. Onnantól a Csillagszeműben nevelkedtek, és együtt utaztuk be a világot.

– Miért volt szükség a Timár-módszerre?

– Timár Sándor tulajdonképpen a táncházmódszert fejlesztette ki először. Képzeljük el, hogy bejön valaki az utcáról – legyen az fiatal vagy az idősebb nemzedék tagja – nulla tánctudással. Hogyan kapcsolódik be a táncházas kultúrába, milyen módon lehet megszerettetni vele a táncot úgy, hogy közben a lényeg, a szabad improvizáció se vesszen el? Mert a magyar néptánc legfőbb sajátossága az improvizáció, amely az alkotás élményével ajándékoz meg bennünket. Merőben más ez, mint koreográfiát, etűdöket, sorozatokat tanítani kezdőknek. A Timár-módszer lényege az anyanyelvi táncoktatás.