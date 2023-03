Két százéves klasszikus új fordításban

Idekívánkozik még egy közlés, amely Eliot jegyzeteiben szerepel. A költő – miután szót ejt arról, hogy olyan könyveket is felhasznált a vershez, amelyek a Szent Grál-legendárium rítusait mutatják be – megjegyzi: „Mindazok, akik jártasak ezekben a művekben, azonnal felismerik a költeményben a termékenységi szertartásokra vonatkozó, számtalan utalást”. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a mű – Háy János szavaival élve – „kiaszott és meddőségre ítélt” világot mutat be, sejteni kezdjük, mi lehetett Eliot gondja a házasságával.

De Háy János bepillantást enged a nehézségekbe is, amelyekkel fordítóként meg kellett küzdenie.

A már említett sakkpartit leíró második részben, a 94. sorban ez áll: „Huge sea-wood fed with copper”. Ez szó szerinti fordításban annyit tesz: „Rézzel táplált, hatalmas tenger-fa” vagy „tengeri fa”. Csakhogy nem létezik olyan növény, hogy tengeri fa, és az sem valószínű, hogy a költő a víz felszínén lebegő uszadékfára utalt. Hogyan kellene tehát visszaadni mindezt magyarul?

A fordítót végül a 93. sor segítette ki. Ebben ugyanis a sakkpartit játszó nő otthonának leírása, konkrétan a benne található, fakazettás mennyezet szerepel. Így a folytatás bizonyára arra és annak berakására utal! Háy e felismerés nyomán így öntötte szavakba a megfejtését: „Rézzel futtatott hatalmas fatenger”. (Az összehasonlítás kedvéért: Weöres Sándor fordításában „Bronzok közt tenger-mélyi erdő”, Vas Istvánnál pedig „Rézzel táplált, nagy tengermélyi fa” szerepel.)

Géher István és Takács Ferenc rádiós beszélgetése T. S. Eliot költeményéről,

valamint a mű hangmontázsváltozata (Vas István fordításának felhasználásával)

Az Őszi középkor és a Szikföld tehát igazolják, hogy a magyar könyvkiadásban még mindig jut figyelem és forrás a klasszikussá vált művek új fordításainak elkészítésére. A könyvek önmagukban is érdemesek az elolvasásra, ám a hozzájuk írott utószavak nagyban növelik élvezeti értéküket: egyszerre kínálnak bepillantást az alkotások keletkezéstörténetébe, szerzőik magánéletébe, valamint a fordítói dilemmák sűrűjébe – akit csak egy is érdekel a felsorolt területek közül, bizonyára nem fog csalódni az új változatokban.

(Johan Huizinga: Őszi középkor. Ford.: Balogh Tamás. Helikon Kiadó, Budapest, 2022, 508 oldal. Ára: 6499 forint. T. S. Eliot: Szikföld. Ford.: Háy János. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2022, 88 oldal. Ára: 3299 forint)

Borítókép: II. Anjou Lajos találkozása anyjával, Marie de Blois-val. Jelenet Jean Frossart Krónikáiból, XIV. század (Fotó: Getty Images)