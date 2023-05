Népbetegség a meddőség, mégis tabuként kezeljük

Kopa Zsolt: A diagnózis valóban frusztráló. A férfi nemzőképesség-zavaroknak egy kódjuk van a nyilvántartásban. Az ambuláns lapon a kód megnevezését rendre átírjuk, hogy meddő kapcsolat, gyermekigény vagy csökkent nemzőképesség szerepeljen, és ne férfimeddőség.

A meddő kapcsolatokban csökken a libidó, szexuális zavarok alakulnak ki, károsodhat a párkapcsolat, pedig általában harminc–negyven év közötti, erejük teljében lévő, panaszmentes férfiakról beszélünk. A nemzőképesség-zavar és annak kivizsgálása, kezelése „gyászreakciót” vált ki a betegekben, amelynek leküzdéséhez sokszor pszichológusra van szükségük.

Forgács Vince: Egyesek szerint a meddőség nem betegség, a WHO szerint viszont igen. Én úgy gondolom, hogy ez az élettel összeegyeztethetetlen betegség. Nem annak az életével, aki nem tud teherbe esni, hanem annak az életével, aki nem tud megszületni.

Forgács Vince. Fotó: Havran Zoltán

Magyar és külföldi kezelési lehetőségek

Lugas: A magyar államot többször éri vád, hogy nem elég progresszív a mesterséges megtermékenyítés jogszabályi környezete. Mennyire igaz ez, illetve, ha igaz, etikusabb-e a hazai lombik, mint a külföldi?

Forgács Vince: A munkánk nem lehet etikátlan, ezért nincs etikátlan és etikus IVF. Természetesen az orvosetikai kérdések mellett nem lehet elmenni, de ha egy vitában rossz a premissza, akkor a végkövetkeztetés is az lesz. Azt mondják, beleavatkozunk a teremtés folyamatába. De ez nem igaz. Mi az egészség érdekében tesszük, amit teszünk, és az egészség teljességéhez szervesen hozzátartozik az utódlás is. Orvosként a gyógyításra esküdtünk fel. Azon lehet vitatkozni, mit tegyünk az embriókkal, vagy milyen vizsgálatokat lehet elvégezni rajtuk. A hazai jogi szabályozás szerint az embriók genetikai szűrését nem végezzük. Addig figyeljük fejlődésüket laboratóriumi körülmények között, ameddig az életkilátásaik szerint optimális fejlődést érnek el. Az embriók negyede a harmadik és ötödik nap között megáll a fejlődésben. Ekkor történik az a genetikai szelekció, amely a méhüregben is megtörténne.

Vesztergom Dóra: Magyarország jogszabályi környezete közepes álláspontot képvisel, kevésbé liberális, mint Nagy-Britannia vagy az Egyesült Államok, de engedékenyebb, mint Németország. Számos a vitás kérdés.

Pongráczné Győri Boglárka: A Biblia nyíltan beszél a meddőségről, elsősorban a nőkre vonatkoztatva, akik így a társadalom peremére szorultak. Az Istenben való hit segített rajtuk. Ma sok keresztény küzd betegségekkel, hiába elsődleges céljuk a természetes út, a gyakorlatban nem feltétlenül működik. Az evangélikus egyház jónak látja, ha a meddőségi kezelés nem elsődleges, csak alternatíva, de az egyházak nem értenek egyet ebben. Mi úgy jelentkeztünk, hogy az IVF egy lehetőség, és minden életet védeni kell.

Kopa Zsolt: Amikor egy egyházi vezető kijelentette, hogy az IVF bűn, számos kérdés merült fel bennem is. Azonban ez a nyilatkozat felhívta a figyelmet az etikai vonatkozásokra, amelyekről azóta többször is esik így szó szakmai berkekben is. Gyakorló andrológusként hiszem, hogy a legfontosabb kérdés az embriókkal kapcsolatos. Hasznos lenne egyébként ökumenikus útmutató állásfoglalás az egyházak részéről is.

Kopa Zsolt. Fotó: Teknős Miklós

Vesztergom Dóra: Az élet a fogantatással kezdődik, tehát védendő. Egy szövődménymentes lobbikezelésnél azonban elkerülhetetlen az embriófagyasztás. Célunk csökkenteni a lefagyasztott embriók számát, ezért javasoljuk az összes létrejött embrió közfinanszírozott visszaültetését. A várakozási időt is rövidítjük, gyorsabban lehet ismételten beültetést végezni. Az is be fog kerülni a szabályozásba, hogy nem lehet addig újabb stimulációs ciklust indítani, amíg fel nem használták a lefagyasztott embriókat. Széles körű társadalmi kampánnyal el kellene érni a felhasználni nem kívánt embriókkal rendelkező pácienseket, hangsúlyozva, hogy a fagyasztva tárolt embriók életképesek, belőlük egyébként nemzőképtelen családoknál születhet boldogan felnövő gyerek. Az embrióadományozás felértékelésével több vágyott gyermek születhetne meg.

Lugas: A kezelések állami tulajdonba vétele után számos negatív kritika látott napvilágot. Mi a véleményük, valóban rosszabb a magyar ellátás, mint a külföldi?

Pongráczné Győri Boglárka: Csak szuperlatívuszokban tudok az orvosainkról beszélni, hiába változott az intézet, ugyanazzal a csapattal mentek tovább és csinálták végig a beültetéseinket. A személyi feltételekben nem volt különbség magán- és állami ellátás között.

Forgács Vince: A pácienseink szerint még jobbak is vagyunk, mint régen. Viszont érzek egyfajta rossz irányú változást, mivel a páciensek „Google doktor összes műveit” elolvasva olyan vizsgálatokat is követelnek, amelyeknek orvosi javallata nincs. Nem érzik a súlyát annak, hogy az állam jóvoltából öt térítésmentesen kezelt ciklust vehetnek igénybe. Az megjelent a sajtóban, hogy rosszabbak az eredmények, mint 2016–17-ben. Ám 2020-tól ingyenes lett a kezelés, így mindenki jelentkezett a programba, olyanok is, akik korábban már nem akarták vagy nem tudták annak terheit vállalni. Így romlottak az eredményességi adatok, és emelkedett a beteglétszám. Utánanéztem a saját beteganyagunkban, és 2021-ben nálunk 25 százalék volt az élveszülés aránya.

Vesztergom Dóra: Csak tulajdonosváltás történt, strukturális változás nem, a humán erőforrás soraiból gyakorlatilag nem volt elvándorlás. Valóban voltak olyan lombikintézetek, amelyeket nem vásárolt meg az állam, azonban az ott dolgozó szakemberek többsége állami tulajdonú intézetekben folytatta munkáját. Bízom abban, hogy most a magyarországi meddőségi ellátórendszer a változás küszöbén áll.

Lugas: Zárszóként milyen fejlesztésekről, jövőbeli tervekről tudnak beszámolni?

Vesztergom Dóra: Az állami tulajdonba vételt követően az asszisztált reprodukciós kezelésekből befolyó nyereséget az intézetek eszközfejlesztésre fordíthatták. Öt intézetben egymilliárd forintos eszközfejlesztés történt, és továbbiak várhatóak. A négy egyetemi centrumból három teljesen megújult, most fogják átadni a pécsi és a szegedi lombikintézetet. Többen kérnek külföldön orvosi segítséget, de remélem, vissza tudjuk nyerni bizalmukat az intézetek eredményességének mérésével. Itthon is szeretnénk megteremteni a külföldön elérhető lehetőségeket. Az eredményes kezelések érdekében orvosok, embriológusok és szakdolgozók magas színvonalú képzésére, az ellátás hozzáférésénének bővítésére van szükség, továbbá fontos a betegelégedettség javítása, amelyet célzott nevelési programok és mentálhigiénés gondozás is segíthetnek.

Borítókép: Egy anya a szülés előtt, mellette férje a Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ Szülészet-nőgyógyászati Osztályán. MTI Fotó: Bruzák Noémi