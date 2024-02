Lehet-e felülmúlni a True Detective első évadát?

Annyira eredeti karakter, hogy valójában persze lopott. A forgatókönyvírás felé az irodalom és az egyetemi karrier felől érkező Nic Pizzolatto be is ismerte, hogy a horror-író Thomas Ligotti The Conspiracy Against the Human Race (Összeesküvés az emberiség ellen, magyarul nem jelent meg) című, filozófiai témájú könyve ihlette meg. Ligotti koncepciója az volt, hogy ír egy olyan horrort, ami nem fikció, hanem a való élet borzalmairól szól. Megvizsgálja a filozófia, valamint a magas- és populáris irodalom történetének pesszimista oldalát, és összességében arra jut, hogy az emberi öntudat nem igazán vidám kombináció a halandóságunkkal. Spirituális, vagy legalábbis magunkról akként gondolkodó lényekként a halál formájában a teljes megsemmisülés, az örökké tartó nemlét tudatával kell megküzdenünk, miközben életünk során is méltatlan helyzetek és több-kevesebb szenvedés lesz az osztályrészünk. Természetesen legalábbis az ateista és materialista forgatókönyv szerint, amelyek eredendő pesszimizmusára és elviselhetetlenségére szintén jó példa Ligotti szemlélete. Főműve nem könnyű olvasmány, ellenjavallott depresszióra hajlamos olvasóknak, ha ez esetleg nem derült volna ki a fentiekből. Rust Cohle tehát az egzisztencialista horror földi helytartója a fikció történetében, akinek már csak azért is minden oka megvan önnön korlátai és előre elrendeltsége miatt búslakodni, mert ő csak egy kitalált karakter, ahogy azt a sorozat csipetnyi önreflektív iróniával ki is fejezi.

A True Detective minden évada különálló történet: a második szezon Colin Farrell és Vince Vaughn főszereplésével készült, és bár ígéretesen kezdődött, széles körű csalódást okozott az előzményekhez képest. Michael Lombardo HBO-vezér maga is elismerte felelősségét a kudarcban, amikor arról beszélt, hogy túl szoros határidőt szabott Pizzolattónak – addig akarta ütni a vasat, amíg meleg. Aztán a kétszeres Oscar-díjas Mahershala Ali nevével fémjelzett harmadik évad már megint zseniális volt, de nem annyira, mint az első, így ahhoz képest ez is bukásnak tűnt. A harmadik történet nagy ötlete, hogy idős főhőse nem pusztán egy gyilkossági ügyet igyekszik megoldani, de közben egyre hanyatló memóriájában is nyomozgatnia kell. A negyedik évad már Pizzolatto nélkül készült, akinek munkásságát elismerték ugyan egy jelképes executive produceri kredittel, mintha áldását adná a produkcióra, de azóta – ahogy legmarkánsabb karaktere, a sosem szalonképes Rust Cohle tenné – internetes kommentekben határolódott el a szerinte butácska új szezontól.

Borítókép: Matthew McConaughey mint Rust Cohle (Fotó: AFP)