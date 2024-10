„Az erős sztori a nyerő” – állítja az izlandi Egill Bjarnason

– Azt mondják, minden tíz izlandiból egy író vagy legalábbis próbál azzá válni. Önnek is ez volt a gyerekkori álma vagy a könyvírás természetesen fakadt az újságírásból?

– Valóban helyes a statisztika, ami alapvetően egyszerre meghökkentő és fantasztikus. Könyvet írni ugyanakkor nem egyszerű, kifejezetten fájdalmas élmény. A megkerülhetetlen Izlandot négy-öt évig írtam kisebb-nagyobb megszakításokkal, majd utána következett a szerkesztés. Ugyanakkor nem biztos, hogy írónak nevezném magam, sokkal inkább újságírónak, aki történetesen megjelentetett egy könyvet Izlandról. Nem regényt, és ez nem véletlen. Benne van az újságíró múltam, illetve a gyerekkori élményeim. Például jobban szeretem a könyves események alatt is a kérdező szerepét, mint a jelenlegi sajátomat, a válaszadóét. A gyerekkorom ott értető tetten, hogy a szüleimnek könyvesboltja volt, ahol 18 évesen elkezdtem dolgozni. Új és antikvár könyveket is árultak. Egy antikváriumba gyakran térnek be az emberek azért, hogy olyan darabokat keressenek, amelyekről sosem hallott az eladó, adott esetben én. Így folyamatosan találkoztam olyan történetekkel, amelyeket kevesen ismertek, és ez is inspirációként szolgált, hogy ismeretlen pillanatokat mutassak be.

Forrás: Figura Könyvkiadó

– A Goodreads szakportálon olvasható egyik vélemény ezzel szemben az: a legtöbb történet jól ismert, például, hogy Vörös Erik és Leif Eriksson voltak Amerika igazi felfedezői. Mi erről a véleménye?

– Igaz, nem vagyok történész, de bizonyos fejezetekhez rengeteget kutattam. Azt hiszem, közös bennünk a történészekkel, hogy az ismeretlent keressük. Én főként igyekeztem ismeretlenebb, hétköznapi emberek történeteit megtalálni, legyen az rendőr vagy vezető diplomata. Valóban vannak jobban ismert történetek is könyvben, de próbálok új perspektívát mutatni, méghozzá kifejezetten a külföldiek számára. Minden kis nemzetnek szüksége van valamilyen indokra, hogy miért is vagyunk itt. Ezt próbálom meghatározni. Valóban jól ismert például, hogy a nagy francia forradalmat hat évvel megelőző izlandi vulkánkitörés szerepet játszott a felkelésben. Én ugyanakkor azt mondom, hogy ez nem egészen így van. Szikraként működött, ami felgyorsította a folyamatot. Hasonló a helyzet Izrael alapításával vagy az első női elnök megválasztásának esetén is. Biztos, hogy egyébként is létezne a zsidó állam ma, viszont Izland segített előmozdítani az ügyet. Ugyanígy biztos, hogy nélkülünk is lennének női elnökök, de talán a gondolkodásunk előre vitt valamit.