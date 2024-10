Vörös Riviéra: balatoni nyár Kádár országában

A Kádár-korszak derekán különös ellentét feszült a szocialista rendszer gazdasági és társadalmi alapelvei, valamint a nyugati vendégekre is alapozott turisztikai fejlesztések profitorientáltsága között. (A szocialista államok közötti idegenforgalmi kapcsolatok célja az akkori narratíva szerint nem a nyereségszerzés volt, hanem a szocialista tolerancia és internacionalizmus jegyében a másik nemzet alaposabb megismerése a békés egymás mellett élés jegyében.) Erre a sajátos és ellentmondásos jelenségre mutatott rá a maga szatirikus módján például a Kabos László főszereplésével és Hintsch György rendezésében készült, a dollárban fizető turisták világát idéző A veréb is madár (1969) című film is. Ugyanis üzleti sikerességet és komoly bevételt vártak az idegenforgalomtól, miközben a szocialista államoknak hagyományosan a saját dolgozóik jóléte, valamint számukra a megfelelő élet- és munkakörülmények biztosítása (köztük a pihenésé és az üdülésé is) volt a célja. Legalábbis papíron és elvi alapon.

A Vörös Riviéra című könyv több szempontból (idegenforgalmi jogszabályok, urbanisztikai és tájépítészeti megfontolások, országos és helyi – elsősorban Veszprém megyei – politikai törekvések stb.) mentén vizsgálja a szocializmus kori Balaton életét. A munkában megfogalmazottakat korabeli hivatalos kommunikációs- és sajtóanyagokon, valamint szépirodalmi szövegeken túl számos levéltári forrás (jórészt a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárának és Veszprém vármegyei archívumának iratai) alapozzák meg. Rehák Géza könyvének következő sorai korunk polgárai számára is fontos üzenetet tartalmaznak:

A Balaton-környék huszadik századi történetének tanúsága szerint ahhoz, hogy a tó körüli dolgok helyes irányt vegyenek, a valóság talaján álló, az ideológiákon felülemelkedő felelős politikai gondolkodás, a közérdek érvényre juttatását szolgáló jogi-intézményi keretek, valamint az egyéni felelősségvállalásból építkező társadalmi felelősségvállalás megléte egyaránt szükségeltetik.

(Rehák Géza: Vörös Riviéra. A Balaton a Kádár-korszakban. Jaffa Kiadó, Budapest, 2024. 224 oldal, 4999 Ft)

Borítókép: Balatonvilágos, 1976. Lengőteke a Középületépítő Vállalat üdülőjének parkjában. (Forrás: Fortepan / Középületépítő Vállalat - Kreszán Albert - Koczka András - Kemecsei József)