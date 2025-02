A fajvédők megdöntenék a kormányt 

Elmaradt Beregi fellépése

A Pesti Napló február 18-án leírja: nagy háborúság tört ki az eset nyomán a színésztársadalomban. „A színészek egy csoportja ugyanis helyteleníti, hogy a szövetség elnöki tanácsa, miután Budapestre hívta Beregit, az utolsó percben elállott fellépésétől és meghátrált illetéktelen tényezők terrorisztikus magatartása elől, annak ellenére, hogy a hatóságok garanciát vállaltak a rend fenntartásáért.” A színészek egy része ezért rendkívüli közgyűlésen akarja felelősségre vonni a szervezet vezetőit az országos botránnyá dagadt ügyben. Úgy vélik: az a lényeg, hogy Beregi tagja a szövetségnek, a kommün alatti tevékenységet vizsgáló bizottság

teljesen rehabilitálta, és így megkövetelheti a szövetségtől az erkölcsi védelmet, különösen akkor, amikor a szövetség hívta haza.

A Pesti Hírlap beszámol a rendezvény elmaradása ellenére lezajlott erőszakos tüntetés következményeiről. Mint közlik, nyolc előállított verekedő diák került őrizetbe, akik részben hatóság elleni, részben magánszemélyek elleni erőszak vétségét követték el. „A rendőrségen lévő diákok közül többen bevallották, hogy előre fölkészülve, gumibotokkal fölfegyverkezve jelentek meg hétfőn este a Vigadó környékén.” Végül szabadon bocsátják a garázdákat, de az eljárást folytatják ellenük. Az Estnek a színészszövetség alelnöke, Vágó Béla kijelenti: „Annak idején a Nemzeti Színház és egy igen előkelő urakból álló igazoló bizottság teljesen tisztázta Beregi Oszkárt az ellene emelt vádak alól.” Elmondja: sokan vannak vezető állásban, akik a kommunizmus alatt sokkal többet szerepeltek. Maga az elszakított településeken rendszeresen fellépő művész úgy nyilatkozik a február 18-i számban: „Minden vércseppemmel magyarnak érzem magamat. Magyarságomat soha nem tagadtam meg. Sőt olyankor is kitartottam mellette, amikor ezt hirdetni veszedelem volt.”

Halállal fogják büntetni a kémkedést ― írja Az Ujság február 20-án. A törvényjavaslat arra irányul, „hogy a kémkedés bizonyos eseteire fenntartja a halálbüntetést. Kimondja: szükség esetén statáriálisan fognak eljárni. Az is lényeges rendelkezés, hogy kémkedési bűnügyekben a polgári egyénekre is kiterjesztik a katonai bíráskodást.” Másnap arról számol be a lap:

Az ellenzéki blokk intézőbizottsága ma este ülést tartott, és a honvédelmi miniszter kémjavaslatával kapcsolatosan tiltakozását jelentette be az ellen, hogy polgári egyéneket katonai bíróság elé lehessen állítani.

Borítókép: Beregi Oszkár színművész autogramot oszt Aradon. (Forrás: Wikipédia)