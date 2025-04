Elmaradt királyság: származásuk hátráltathatta Hunyadi Jánost és unokáját

Nyert idő és dicsőség

Itt az időnyerés a lényeg. A magyar királyság mint európai nagyhatalom sorsa már nagyjából megpecsételődött azzal, hogy az oszmán világbirodalom megjelent a déli határon. Idő kérdése volt, hogy a magyarság az évtizedeken át tartó harcok, pusztítás és vérveszteség következtében mikor fárad ki annyira, hogy nem lesz ereje a további küzdelemhez. Az összeomlás Hunyadi Mátyás halála után következett be a mohácsi csata és Buda csalárd megszállása idején, ami annyit jelent: a Hunyadi-család mintegy száz évvel kitolta a végzetet, de ezzel nemcsak időt nyert, hanem örök dicsőséget Nándorfehérvár falainál, Magyarország hírnevét pedig egész Európában és a török birodalomban is megemelte.

A gyulafehérvári székesegyház, benne többek között a Hunyadiak szarkofágjaival. Fotó: MTI/Friedmann Endre

Kubinyi tanulmányában megemlíti: Szapolyai Imre esetleg „balkézről” féltestvére lehetett Hunyadi Mátyásnak, mivel Mátyás rendkívül elnéző volt a Szapolyaiak ellenszegüléseivel szemben, és a Hunyadiakon kívül egyedül ők futottak be Magyarországon „szédületesen gyors” karriert. Ráadásul Luxemburgi Zsigmond leányágon, apai és anyai vonalon is Árpád-házi IV. Béla leszármazottja, ami különös csavart jelenthet a Hunyadi-ház felemelkedésében. A magyarság rendkívüli türelemmel és bizalommal volt Zsigmond iránt, és az idősebb Hunyadinak még a nagyobb balkáni csatavesztéseit is „elnézte” a nemzet. Másvalakivel ez nem biztos, hogy megtörtént volna, vagyis kellett valami többletnek lennie ebben az emberben, és ez a többlet talán éppen a származásában rejlik, az egycseppnyi Árpád-vérben. Persze kérdés, hogy ezeket az összefüggéseket az archeogenetika tudja-e igazolni vagy végérvényesen elveti.

Korona Ulászlónak

Mátyás 1490-ben bekövetkező halálával nemcsak az igazság veszett oda, de a középkori Magyar Királyság végnapjai is megkezdődtek, és erről egész Európában beszéltek. Mátyásnak nem volt törvényes utóda, mivel Corvin János liptói herceg osztrák polgárasszonytól származott. Mátyás halálakor Corvin János olyan előnyös hatalmi-gazdasági pozícióban van, hogy jogosan várhatta a megkoronázását a Szent Koronával. Az ország vármegyeinek mintegy fele és a legfontosabb végvárak (Jajca, Nándorfehérvár stb.) kapitányai mind hűségesküt tettek Corvin mellett. Ennek ellenére megkoronázása elmaradt, a magyar főurak a cseh Ulászlót tették meg királynak. Mátyás fiának tehát nem sikerült olyan mérvű támogatást szereznie, mint az apjának. A bizalomhiány könnyen lehet, hogy törvénytelen származásával is összefüggött, ahogy ezt később, 1608-ban Révay Péter koronaőr is felvetette:

A sors üldözte-e Magyarországot, hogy a Szent Korona méltósága idegenekhez kerüljön és teljességgel nélkülözze a királyi nemzetség ékességét, vagy pedig a Korona Corvin törvénytelen származását szentségéhez méltatlannak tartotta?

Mindenesetre különös egybeesés, hogy sem Hunyadi János, sem unokája, Corvin János nem lehetett király Magyarországon, pedig mindkettőnek a maga korában példátlanul nagy hatalma és támogatottsága volt.

Borítókép: A Hunyadi Jánost alakító Kádár L. Gellért a Hunyadi című filmsorozat egy jelenetében (Forrás: Nemzeti Filmintézet)