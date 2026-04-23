A szabadító tengernagy

Magyar földön a gályarabokra emlékezve Debrecenben a nagytemplom mögötti téren 1895 szeptemberében emeltek elsőként köztéri emlékművet özv. Hegyi Mihályné Józsa Eufrozina adományából. Az elmúlt százharminc évben az emlékoszlop a magyar protestantizmus történetének szimbolikus jelentőségű alkotásává vált, amelyet nemcsak a Debreceni Református Kollégium diákjai és tanárai koszorúznak meg évről évre, hanem a nagyobb évfordulók alkalmával – idén is – az európai protestáns országok/egyházak képviselői is. Magyarországi látogatása során 1991-ben II. János Pál pápa – a Debreceni Református Nagytemplomban augusztus 18-án tartott ökumenikus istentiszteletet követően – a kiengesztelés jeleként megkoszorúzta a gályarabok emlékművét.

„Mikor Harsányi István a többiek nevében is meg akarta köszönni az admirális jóságát, az így szólt: »Nem szükség Uram! hogy a mi jó akaratunkat köszönjed, mi itt éppen csak eszközei voltunk az Istennek; adjatok hálát az Istennek szabadságtok szerzőjének.« Mire Harsányi így válaszolt: »Az Isten eszközeinek is meg kell adni méltó becsületüket«. A további beszélgetés fonalán, amikor De Ruyter arról értesült, hogy a megszabadítottak között reformátusok és evangélikusok vegyesen vannak, így szólt hozzájuk: »Íme láthatjátok, hogy titeket eltipor a közös ellenség és egyformán gonoszul bánik veletek, ha ti egyetértés helyett versengték egymással«.” (Csürös István: De Ruyter Mihály. Protestáns Szemle, 1907/4.)

A fentiekből teljesen érthető, miért magyarosították a hazai reformátusok a holland tengernagy nevét Ruyter Mihályra. Michiel de Ruyter Hollandiában a nemzeti hős, Magyarországon pedig a szabadító. Hazánkon kívül valószínűleg Hollandiában is él még a gályarab magyar prédikátorok emléke, akiket „a lovag” kiszabadított. A gondviselés jóvoltából a hetvenedik évében járó tengernagynak még megadatott ez a számunkra feledhetetlen hőstette. Két hónappal később Szicília partjainál még egy utolsó győzelmet aratott a francia flotta felett, majd 1676. április 22-én, az Augusta kikötőváros közelében vívott tengeri ütközetben egy ágyúgolyó szétzúzta az admirális mindkét lábszárát, s hét nappal később belehalt sérüléseibe Siracusa (magyarosan Szirakúza) kikötőjében, zászlóshajója, az Eendracht fedélzetén. (Ugyanúgy egy győztes csatában vesztette életét, mint 1805-ben Horatio Nelson admirális, a britek szintén legendás nemzeti hőse.) A hősi halált halt admirális holttestét nem hullámsírba temették, hanem hazaszállították. Bár Hollandia és Franciaország hadban állt egymással, XIV. Lajos király elrendelte, hogy adjanak le díszsortüzeket minden francia kikötőben, amely előtt a bebalzsamozott holttestet szállító hajó elhalad. A hosszú és viszontagságos út végén De Ruytert csak 1677 márciusában tudták eltemetni Amszterdamban, a Nieuwe Kerk templomban, ahol sírja fölé hatalmas emlékművet állítottak. Rajta a felirat: „Intarminus fulget honoribus” – azaz: „makulátlan becsülettel tündököl”. Szülővárosa, Vlissingen is impozáns szobrot állított neki, amely úgy ábrázolja a hőst, amint kardjával nyugat – a tenger – felé mutat.