Íme a két év kihagyás után visszatérő Sziget első fellépői

Jön az Arctic Monkeys, Dua Lipa és a Kings Of Leon valamit Bastille, Stromae vagy Lewis Capaldi a Nagyszínpadra, de a színes csokorban ott van például a multi-instrumentalista FKJ, a tavaly év végén megjelent albumával Woodkid, vagy az idén megjelent új lemezével érkező brit producer-duó, a Jungle – közölte a Sziget Sajtóiroda.

A Sziget 2022 időpontja már egy ideje fix: augusztus 10-15 között rendezik meg a gigantikus zenei fesztivált.

„Nagy lelkesedéssel készülünk a 2022-es Szigetre egy, a hosszú szünet utáni nagy visszatéréshez méltó programmal. A Nagyszínpadon például olyan headlinereket jelentettünk most be, melyek friss lemezanyagaikat hozzák el a Szigetre” – mondta Kádár Tamás, a Sziget főszervezője. Kiemelte, hogy a Kings of Leon idén márciusban rukkolt elő új lemezével, ezzel pótolja a tavaly elmaradt szigetes koncertjét, csakúgy, mint Dua Lipa, aki a tavaly megjelent és idén Grammy-díjat nyert lemezét hozza el, és nem mellesleg toronymagasan vezeti a Sziget látogatók kívánságlistáját.

A Nagyszínpadra most bejelentett headlinerek között van még az Arctic Monkeys. A zenekar nemrég adta hírül, hogy már finisben van az új lemezük, amit 2022-re szánnak és nyilván a Szigeten élőben is meghallgathatjuk.

A most közzétett listán a Nagyszínpad további fellépői között is olyan nevek szerepelnek, akik több nemzetközi fesztiválon headlinerként lépnek föl 2022-ben, mint például a Bastille, Stromae vagy Lewis Capaldi. Az elsőként bejelentett több mint 40 fellépő nagyon változatos és vonzó képet mutat a jövő évi felhozatalból, amiben vannak világsztárok, befutott nevek, kurrens zenei csemegék, feltörekvő csapatok is, így összességében nagyon erős első bejelentéssel indítják a 2022-es fesztivál jegyértékesítését Kádár Tamás elmondása szerint – írja a vg.hu.

Borítókép: Dua Lipa (Fotó: Flickr/Joanna Tzortzis)