Inkább lefújta saját szavazását a Guardian, csak nehogy Rowling nyerje meg

Ahogy azzal sem javított sokat liberális körökben léket kapott renoméján, amikor elhintette, hogy

talán nem lehet teljesen nőnek tekinteni olyan valakit, aki biológiai nemét tekintve nem az, csupán annak identifikálja magát

– ezen kijelentésével egyébként ki is érdemelte magának az LMBTQ lobbistáktól a "TERF" (Trans Exclusionary Radical Feminist, azaz Transzkirekesztő radikális feminista) jelzőt – mindezt persze csupán a véleményszabadság tiszteletben tartása és a teljes tolerancia jegyében. Nemrégiben pedig arra az ellentmondásos esetre is reagált, amikor a skót rendőrség nőneműként vett nyilvántartásába egy nemi erőszakot elkövető férfit, mivel ő nőneműként azonosította magát. Ez utóbbi eset abszurditását egy Twitteren megosztott bejegyzésében egyenesen Orwell 1984 című regényét idéző agymosással állította analógiába – ezzel nem kevésbé magára haragítva, a korábban elhatárolódott liberális holdudvarát. Sőt olyanokat is, akiknek nemcsak közvetve a megélhetéséhez, de karrierjük indulásához is hozzájárult, például a regényeinek főszereplőit alakító egykori színészpalánták, akik mostanra világhírnévnek örvendhetnek, nevezetesen Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grin és Eddie Redmayne. Ők voltak azok, akik elég "bátrak" voltak behódolni az LMBTQ propagandának és állást foglalni a transzneműek mozgalma mellett is.

Pedig nem kényszerítette őket senki, akár tartózkodhattak is volna, ha más nem csupán megbecsülésük jeléül, vagy talán azért, hogy legalább ne harapjanak abba a kézbe, amely korábban enni adott nekik.

Ugyanígy nem kényszerítette senki a Voldemortot alakító Ralph Fiennes-t és a Hagridot játszó Robbie Coltrane-t akik viszont kiálltak és fel is szólaltak Rowling mellett és megvédték az ahhoz való jogát, hogy a baloldaliak elképzeléseitől eltérő véleménye is lehessen.

Borítókép: J. K. Rowling, angol írónő, forgatókönyvíró (Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)