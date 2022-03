Egy királyi fürdő a Felvidéken

1909-ben feladott csodaszép képeslapunk igazi békebeli felső-magyarországi idillt mutat. A Kék fürdő kupolája előtt a főszerepben a szebbik nem képviselőit láthatjuk korabeli ruházatban, akiknek hajkölteményei magukért beszélnek. A férfiak csak a háttérből figyelik a fotográfiai eseményt. A bal szélen viszont láthatunk egy másik fényképészt a masinájával együtt, ami igencsak megemeli képünk érdekességét, hiszen igen kevés képeslapot ismerünk, amin a fotók megörökítői is szerepelnek.

Az 1905-ben bemutatott Kodak No. 3 Folding Brownie (Forrás: brownie-camera.com)

Két éve az Elrabolt Hungária című albumomban is megjelent nagyítva ez a lap, és akkor is úgy véltem, hogy egy harmonikás Kodak Brownie látható a fotós karcsú állványán. Ma is tartom ezt a megállapításomat, mert akkoriban ez a gép már világszerte egy elterjedtebb típus volt.

Az Időutazás a magyar múltba 76. részében Erdély felé kanyarodunk egy érdekes régi képeslap segítségével.A sorozat további epizódjait ITT tekinthetik meg.

Borítókép: Stubnyafürdő Gógyhely Igazgatóságának kiadása. 1909-ben postázott képeslap. (Forrás: Balázs D. Attila gyűjteménye)