Alig nagyobb egy gumimacinál az újonnan felfedezett békafaj

Évekkel ezelőtt néhány tudós talált már a fentiekkel egyező békákat, amiket a craugastor nemzetség meghatározatlan fajaiként katalogizáltak. Az apró békák annyira hasonlítottak egymáshoz, hogy a tudósok nem tudták pontosabban beazonosítani a kétéltűeket.

A katalogizálást újravizsgáltuk, miután Jeff Streicher – a tanulmány egyik szerzője – genetikai elemzést végzett a korábban talált békákról. Az elemzés során olyan mintát talált, ami még nem katalogizált fajokra utalt

– magyarázta Jameson.

A kutatócsapat ezután DNS-elemzést végzett a mintákon, majd háromdimenziós digitális modelleket készítettek. A modellek rávilágítottak az újonnan felfedezett és a már ismert fajok genetikai különbségeire, melyek alapján a tudósok hat új fajba sorolták az eddig ismeretlen példányokat: C. bitonium, C. candelariensis, C. cueyatl, C. polaclavus, C. portilloensis és C. rubinus.

A tanulmány szerint további fajok várnak felfedezésre, különösen a mexikói Tehuantepec folyó környékén, ahol azonban a mintavételi lehetőség nehézkes.

