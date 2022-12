Végleg felszámolná a dohányzást az új-zélandi parlament

A törvényt megszegőket akár 150 ezer új-zélandi dollár (több mint 37 millió forint) pénzbírsággal is sújthatják – közölte az MTI. A tilalom a 2009. január 1-jén vagy azután születettek egész életében fennmarad, a szabályozás keretében pedig csökkentették a dohánytermékek maximálisan megengedett nikotintartalmát, és rögzítették, hogy 2023 végéig hatezerről hatszázra csökkentik a dohányboltok számát.

A dohányzás folyamatosan tartó, enyhén mérgezett állapot: nemcsak egy rossz szokás, de előrehaladottabb stádiumában krónikus betegség is.

A dohányzás felszámolása

Az új-zélandi kormány célja, hogy 2025-ig teljesen felszámolják a dohányzást az országban.

Nincs jó érv arra, hogy miért engedélyezzük egy olyan termék árusítását, amelyik használóinak felét megöli

– mutatott rá Ayesha Verrall egészségügyi miniszter.

Verrall szerint az egészségügyi rendszer ötmilliárd dollárt spórolhat azon, hogy nem kell kezelnie a dohányzás miatt kialakuló betegségeket, és emberek ezrei élhetnek hosszabb, egészségesebb életet a tilalomnak köszönhetően.

A törvényhozók 76-43 arányban fogadták el az új szabályozást, amelyet a libertariánus ACT párt gazdasági megfontolásokra hivatkozva hevesen bírált, kikelve az emberek „állami pátyolgatása” ellen. Új-Zélandnál csak Bhutánban szigorúbbak a törvények, amely 2010-ben teljesen betiltotta a cigaretta árusítását.

Ugyanakkor az új szabályozás nem terjed ki az elektromos cigarettázásra, amely már most sokkal népszerűbb az országban, mint a hagyományos dohányzás.

A legfrissebb statisztikák szerint az új-zélandi felnőtt lakosság nyolc százaléka dohányzik naponta. Tíz évvel korábban még 16 százalék volt ez az arány. Eközben az elektromos cigarettát a felnőttek 8,3 százaléka használja minden nap. Hat évvel korábban még egy százaléknál kisebb volt ez az arány. A dohányosok aránya továbbra is magas (20 százalék körüli) az őslakos maorik körében – hívták fel a figyelmet.

A dohányzás káros hatásai

A cigarettában és annak az égés során keletkező füstjében körülbelül 4000 különböző anyag található, ebből 70 bizonyítottan rákkeltő (csak néhány azon anyagok közül, amelyek az egészséget károsítják: benzol, kadmium, ammónia, hidrogén-cianid, aceton, DDT, formaldehid, polónium) – ismertette a Semmelweis Egyetem a honlapján.

Mint írták: a nikotin (vagy az alternatív termékekben: nikotin só) minden dohánytermékben jelen van: ez az erős vegyület egy legális drog, amely a függőség kialakulásáért és fenntartásáért felel. Halálos dózisa 20–60 mg (1 szál cigaretta átlagosan 1 mg nikotint tartalmaz). Számos módon hat a szervezetre: aktiválja a szimpatikus idegrendszert, szűkíti az artériákat, növeli a vérnyomást és a pulzust, emeli a vércukor- és koleszterinszintet. Annyira káros, hogy rovarirtóként is kiválóan alkalmazható – mutatott rá az egyetem a cikkben.

Az e-cigiről a fiatalok könnyebben átszoknak a hagyományos cigarettára (Forrás: Pexels)

De a cigaretta ijesztően hat a női agyra is: akár meddőséget is okozhat – mutatott rá korábban a Magyar Nemzet a dohányzás káros hatásaira. Már egyetlen cigarettányi nikotinadag is csökkenti az ösztrogén termelését a nők agyában. Ez a meglepő megfigyelés segíthet megmagyarázni a dohányzó nők egyes viselkedési sajátságait, például azt, miért szoknak le nehezebben a cigarettáról, mint a férfiak.

Első alkalommal mutattuk ki azt, hogy a nikotin lekapcsolja az ösztrogént termelő mechanizmust a nők agyában. Minket is meglepett, hogy ezt a hatást már egyetlen szál cigarettának megfelelő nikotindózis mellett is tapasztaltuk, ami megmutatja, mennyire erőteljesen befolyásolja a dohányzás a női agy működését

– nyilatkozta Erika Comasco, a svéd Uppsalai Egyetem munkatársa és a kutatás vezetője.

A nemdohányzók védelme

A káros hatásoknak nemcsak a dohányos van kitéve, hanem annak környezete – köztük a nemdohányzók – is – hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem ismeretterjesztő írásában a honlapján. Az úgynevezett főfüstöt – az ebben található összes káros anyaggal és égéstermékkel – a dohányos direkt módon szívja be a tüdejébe – írták. Emellett az égő cigarettából, vízipipából, elektromos cigarettából közvetlenül a levegőbe távozik a mellékfüst, amelyben – mivel ezt filter sem szűri – még több káros égéstermékek van. A kifújt füstöt és a mellékfüstöt nemcsak a dohányzó szívja be, hanem a közelében lévők is. Ezt nevezik passzív dohányzásnak, elszenvedői pedig legtöbbször a családtagok, a munkatársak és a házi kedvencek.

A hevítéses cigaretták is egészségtelenek

Ahogyan arról korábban beszámoltunk: egy friss, egyéves kutatás eredményei bizonyítják, hogy azok a dohányosok, akik hevítéses dohánytermékre váltottak (és kizárólag azt fogyasztották), javulást értek el a lehetséges megbetegedések kialakulására utaló számos mutató esetében azokhoz képest, akik folytatták a dohányzást. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a hevítéses dohánytermékek egészségesek lennének, csak nem annyira egészségtelenek, mint a hagyományos dohánytermékek. Így azoknak ajánlott az áttérés, akik semmiképp sem tudnak vagy akarnak leszokni a dohányzásról. Mert persze a legszerencsésebb – leszokni.

Ezek ugyanúgy, egytől egyig megrövidítik az életet, fenntartják a nikotinfüggőséget és közvetlenül toxikus anyagokat adagolnak a szervezetbe. Senkit ne tévesszen meg az, hogy dizájnosabbak a készülékek, illetve trendibb a csomagolás

– figyelmeztetett a portál.

Fotó: PATRICK T. FALLON

Ma már nap mint nap látni az utcán e-dohányosokat, és a forgalmazók reklámjai elérték céljukat: a leszokni vágyók legtöbbje nem akarja már teljesen letenni a cigit, hanem csak áttér a modernebb, divatosabb füstölnivalóra, azonban az e-cigi káros hatásai 2022-ben egyre nyilvánvalóbbak. A jelenséget korábban ismertette lapunk is, bemutatva a Michigani Egyetem egyik kutatását, mely szerint az e-cigarettázókat sokkal kevésbé foglalkoztatják a dohányzás veszélyei – főként a fiatalokat – ezután pedig sokkal könnyebben átszoknak a hagyományos cigarettára és kiszolgáltatottabbak a dohányzás veszélyeinek. Ezentúl a WHO 2019-ben közzétett jelentésében egyértelművé tette: az elektronikus cigaretta kétségkívül káros az egészségre, és szabályozni kell használatát.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet tájékoztatása szerint a köznyelvben manórúdnak is nevezett, aromaanyagokkal kombinált, nikotintartalmú készülékek nagyban hozzájárulhatnak a fiatalok nikotinfüggőségének kialakulásához és fenntartásához, illetve egyéb akut és krónikus egészségkárosító hatásokat okozhatnak.

A dohány-feketepiac

Amikor lezárták a határokat, a keleti országrészben a trafikok soha nem látott eladásokat produkáltak, a legális forgalom hatalmasat ugrott. Sajnos a szakma előtt ismert, hogy egyre több az illegális gyár az EU-ban, ami komoly veszély, de egyre inkább odafigyelnek rá nemzetközi szinten is. A napokban például Kassa mellett füleltek le a hatóságok egy ilyen üzemet

– mondta Füzi Csaba, a Continental Dohányipari Zrt. vezérigazgatója a Világgazdaságnak, hozzátéve: az unióban tervben van egy a legális dohánykereskedelmet újraszabályozó rendszernek a bevezetése, mivel a korábbiakban sok probléma származott abból, hogy a hatóságok olykor legális szállítmányokat is lefoglaltak a nem egyértelmű előírások miatt.

Elmondta: reményeink szerint az új rendszerrel könnyebb lesz eldönteni, hogy ki a legális és ki az illegális szereplő a piacon.

A dohánytermékek áráról szólva azt közölte a társaság vezetője: a magyar piac – az Elf Bar-jelenséget leszámítva – jelenleg stabil az öt évvel ezelőtti árháborúhoz képest, azonban a csomagolás uniformizálása és az újítást korábban ellehetetlenítő szabályok eltörlése oda vezetett, hogy újra megjelentek az árháborús tünetek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Christian Zachariasen/AFP)