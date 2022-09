Az OGYÉI vizsgálata szerint nikotinmérgezést okozhat az Elf Bar

Az idei tanévkezdéssel a különféle ízesítésekkel rendelhető elektromos dohánytermék, az Elf Bar használatának további terjedése várható – hívta fel a figyelmet közleményében az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI). A szervezet tájékoztatása szerint a köznyelvben manórúdnak is nevezett, aromaanyagokkal kombinált, nikotintartalmú készülékek nagyban hozzájárulhatnak a fiatalok nikotinfüggőségének kialakulásához és fenntartásához, illetve egyéb akut és krónikus egészségkárosító hatásokat okozhatnak.

A kilencféle Elf Baron elvégzett laboratóriumi vizsgálat ugyanis kimutatta, hogy bizonyos termékeknél a nikotinmennyiség magasabb, mint a csomagoláson feltüntetett ötven, illetve húsz milligramm/milliliter, de a legtöbb esetben meghaladja – nemritkán több mint húsz százalékkal – a hazai jogszabályok által lehetővé tett húsz milligramm/millilitert. Kiderült az is, hogy csekély mennyiségben ugyan, de a nikotin még a nikotinmentesnek nevezett készülékekben is kimutatható.

Emellett aggodalomra ad okot, hogy a termékekben azonosított aromaanyagok összetevői nincsenek nevesítve a címkén. A magyar nyelvű használati utasítás, fogyasztói tájékoztató hiánya is veszélyt jelent, a doboz tartalmának eredetisége pedig nem garantált. Nem utolsósorban pedig a manórudak működéséhez szükséges elemek és akkumulátorok környezetszennyező veszélyes hulladéknak minősülnek. Az elhajított eszköz ugyanis nem bomlik el, a benne található lítiumelemek pedig a talajba oldódva az élővilágot is károsíthatják. Sőt az is előfordulhat, hogy egy állat megrágja azt, és mérgezés következtében elpusztul.

Az OGYÉI közleménye felidézi, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központban (NNK) működő Egészségügyi Toxikológiai és Tájékoztató Szolgálatnak már tavaly számos nikotinmérgezéses – amelynek leggyakoribb tünetei a hányinger és a hányás, de fejfájás, szédülés, zavartság, szívritmuszavarok, vérnyomás-emelkedés, étvágytalanság vagy fáradtságérzet is lehet – és az e-cigarettával összefüggésbe hozható mérgezéses esetet jelentettek. Idén pedig olyan mérgezéses eset is előfordult, amely kifejezetten Elf Bar termékkel volt kapcsolatos, és kórházi ellátást igényelt.