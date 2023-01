Idén is lesz Furmint Február, több mint száz borász vesz részt a Nagy Kóstolón

Közel másfél évtizede merült fel először a furmint szőlőfajtát népszerűsítő programsorozat, a Furmint Február gondolata, amelyet ebben az évben is megrendeznek. Az egész hónapon át tartó sorozat csúcspontja idén is a Furmint Február Nagy Kóstoló, melyet a hagyományokhoz híven idén is a hónap első csütörtökjén, február 2-án rendeznek meg a budai Hagyományok Házában – közölték a szervezők.

Az idei kóstolón kétszáz furmint közül találhatják meg kedvenceiket az érdeklődők, és több mint száz borásszal találkozhatnak, beszélgethetnek az ország számos borvidékéről.

A visszajelzések alapján a borászok és a fogyasztók is kiemelt közösségi eseményként kezelik ezt az évi egy nagy találkozást, ahol már számtalan új barátság vagy üzleti kapcsolat született

– mondta Kézdy Dániel főszervező, aki tizennégy éve hívta életre a Furmint Február mozgalmat.

A 13. Furmint Február Nagy Kóstolóra a borászatok többsége ezúttal is a tokaji borvidékről érkezik a Hagyományok Házába, de a somlói borvidéket és a Balaton-felvidéket is szép számmal képviselik. Érkeznek mátrai és határon túli furmintok is, és a soproni borvidék termelői is bemutatkoznak.