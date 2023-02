Garázst is felkapott a szél, sok munkát okoz a tűzoltóknak a vihar

A szél miatt fák dőltek lakóházakra, középületekre, kerítésekre, utakra, vasúti sínekre és elektromos vezetékekre. Emiatt fennakadásokra kell számítani az áramellátásban és a közlekedésben is – figyelmeztetett Mukics Dániel. Hozzátette: országszerte több mint százezer fogyasztási helyen nincs átmenetileg áram, mert elszakadtak a vezetékek. A katasztrófavédelem folyamatos kapcsolatot tart fenn a szolgáltatókkal a helyzet rendezése érdekében. A tűzoltók megtisztítják a vezetékek környezetét a kidőlt fáktól, hogy hozzáférjenek a szolgáltató szakemberei. Sok helyen az elszakadt vezetékek szikrázása tüzet is okoz, emiatt csak a tűz eloltása után lehet hozzákezdeni a károk felszámolásához, az áramellátás helyreállításához.

A szóvivő jelezte: a Dunántúl nagy részén továbbra is a legmagasabb, piros riasztás van érvényben az erős szél miatt.

Aki teheti, maradjon otthon a riasztással érintett területen.

Ahol akadozik az áramellátás, tanácsos nem lemeríteni a mobiltelefont, hogy baj esetén segítséget lehessen hívni. Akinek halaszthatatlan teendője van, indulás előtt tájékozódjon az útviszonyokról, mert sok út le van zárva a kidőlt fák miatt – mutatott rá Mukics Dániel.

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az OKF tájékoztatása szerint Győr-Moson-Sopron vármegyében, Mezőörs térségében, a 81-es főút 59-es kilométerszelvényénél egy fa letört ága akadályozta a forgalmat.

Komárom-Esztergom vármegyében, Szárligetnél az 1-es főút 44-es és 45-ös kilométerszelvénye között egy tíz méter magas fa dőlt ki, egy sávot teljesen lezárva. Tata térségében, az M1-es autópálya 67-es kilométerszelvénye környékén, a határ felé vezető oldalon a lehajtóra dőlt egy fa.

A Fejér vármegyei Velencén, a Szabolcsi úton több villanyoszlop is megdőlt, és lezárták az útszakaszt.

A somogyi Barcson, a vasúti átjáróban és Békéscsabán a vasútállomáson egy-egy fa dőlt a sínekre.

Miskolcon, a Tárkányi Béla utcában megbontotta a szél egy lakóház bádogtető-szerkezetét.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nagydobos térségében a 463-as vasúti szelvénynél fa dőlt a sínekre.

Az MTI tudósítóinak további információi szerint Zala vármegyében az erős szél megbontotta a hévízi uszoda, valamint egy keszthelyi gyorsétterem tetejét, Zalaegerszegen pedig társasházak bádogfedésében, szigetelésében, kéményében okozott károkat a vihar.

Fejér vármegyében lakóházak, áruház, kollégium, illetve irodaház tetejét, homlokzatát rongálta meg a szél.

Veszprém vármegyében, Berhida közelében egy teherautó pótkocsiját borította árokba a szél. Veszprémben és Balatonkenesén álló járművekre dőltek fák. Csabrendek környékén, továbbá Úrkúton, Balatonvilágoson és Berhidán a villamos hálózat károsodása miatt több háztartásban is áramkimaradás volt.

Az Útinform tájékoztatása szerint több helyen nehezítik a forgalmat a szélviharban kidőlt fák. A viharos erejű szél szombaton országszerte nagy károkat okozott és fennakadásokat idézett elő a közlekedésben. A katasztrófavédelem és a Mávinform is azt kérte, hogy csak az induljon útnak, akinek feltétlenül szükséges, lehetőleg mindenki maradjon otthon.

Délelőtt a Normafát is lezárták, a terület nem látogatható.

Jönnek a mínuszok

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint szombaton az országban sok helyen várható 70 kilométeres óránkénti erősséget meghaladó széllökés. Erősen viharos, óránként 90–100 kilométeres sebességet meghaladó szélrohamok elsősorban a Dunántúlon, a Duna vonalának környezetében, valamint az északkeleti tájakon, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében várhatók.

Emellett kiemelten a Dunántúli-középhegységben, főként a Bakonyban és a Vértesben, a Mecsek környékén és a Balaton térségében, illetve a Budai-hegyek területén lehet óránként 110 kilométer körüli vagy azt meghaladó lökésekre számítani.

A viharos széllökés miatt szombat délben hét vármegye, Baranya, Tolna, Somogy, Zala, Veszprém, Fejér, Komárom–Esztergom területén volt érvényben a legmagasabb, harmadfokú, piros riasztás.

A késő délutáni, esti óráktól mindenütt jelentősen veszít a szél az erejéből, de továbbra is nagy területen erős vagy viharos közeli marad. A hegyekben még este is óránként 70 kilométer fölötti széllökések várhatók.

Vasárnap a maihoz képest már jóval kedvezőbb szélviszonyokra számíthatunk.

Az előrejelzés szerint a frontális felhő- és csapadékrendszer a Tiszántúlt is fokozatosan elhagyja szombaton, másutt a gyorsan vonuló felhőkből legfeljebb futó hózáporok alakulhatnak ki. Estétől csökken a felhőzet, éjszaka jellemzően derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de a Duna–Tisza-közén lehetnek erősebben felhős vidékek.

Vasárnap a felhőátvonulások mellett mindenütt legalább néhány órára kisüthet a nap. Főként a Dunától keletre azonban jobban összeállhatnak a felhők.

Az északnyugati szél szinte országszerte viharos, helyenként erősen viharos lesz.

Főleg a Bakonyban, a Balatonnál és a Mecsek környékén óránként 100 kilométer feletti széllökések is előfordulhatnak. Az északkeleti megyékben hófúvás is kialakulhat. Estétől jelentősen veszít erejéből a szél, de holnap napközben is sokfelé kísérhetik élénk, erős széllökések az északi szelet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 8 és mínusz 3 Celsius-fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap döntően nulla fok körül valószínű.