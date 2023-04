„Hazudozó tolvaj dolgozók” – így még nem zárt be pizzéria

Éttermünket bezártuk. Sajnáljuk, hogy nem sütünk több Zemplénit, Magyarost, és semmilyet. Elismertségünket növekvő forgalmunk is mutatta: tavaly közel 20 000 pizzát sütöttünk. Ennek ellenére azért döntöttünk a bezárás mellett, mert belefáradtunk a munkavállalók folyamatos hazudozásaiba. Az el nem végzett munka miatti bosszankodásba. A lopásokba. A tudás nélküli, ugyanakkor nagy önérzettel bíró, úgynevezett szakácsok és modortalan felszolgálók, kiszállítók felelősségtudat nélküli munkavégzésébe

– olvasható az étterem közösségi oldalán megosztott csütörtöki bejegyzésében.

Korábban, még március 24-én arról posztoltak, hogy bérbeadó az étterem a profil meghagyása mellett.

A bejegyzés alatt többen is csalódottságuknak adtak hangot, dicsérve az étterem pizzáját, és sokan egyetértettek a leírtakkal is – számolt be róla a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál, a Boon.

A Facebook-bejegyzést azóta elérhetetlenné tették vagy eltávolították.