Hatalmas titok derült ki a bodzáról, ezt biztos nem tudta róla

A bodza sokak kedvenc szörpféléje, de méz, zselé, lekvár, sőt pálinka is készíthető belőle. A bodzavirág igazi ínyenc csemege, de nemcsak élvezeti értéke, hanem gyógyhatása is van. A bodza a téli időszakban igazán nagy hasznunkra lehet, főleg a betegséggel vívott harc során. A Mindmegette megmutatja, olvassák el!

A bodza a magyarok egyik kedvenc gyógynövénye, sokan ismerik és felhasználása is elterjedt. A bodza virágából számtalan különlegesség készíthető, ráadásul otthon, sima konyhai körülmények között is előállíthatunk finom szörpöt és zselét is. A bodza azonban nemcsak finom, hanem egészséges is, ugyanis virága számtalan jótékony egészségügyi hatásáról is ismert.

A népi gyógyászatban különös szerepe van a bodzának. Megyeri Sára a Mindmegette maestrója elárulja a legfontosabb tudnivalókat a bodza gyűjtéséről és felhasználásáról.

Az édes csodaszer, a bodza jótékony hatásai

A köznyelvben csak bodzaként ismert növény, a fekete bodza számtalan, az egészségre gyakorolt jótékony hatással bír. Az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy immunerősítő és vírusölő, ezt a benne található antioxidánsoknak, valamint a rengeteg C-vitaminnak köszönheti. Épp ezért a bodzából készült élelmiszerek, de legfőképp a teája kiválóan alkalmas megfázásos betegségek gyógyítására, hiszen lázcsillapító, izzasztó és köptető hatása is van.

