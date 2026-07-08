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A mélytenger titkai – Mennyire ismeri bolygónk legrejtettebb helyeit?

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A mélytenger a Föld egyik legkevésbé ismert és legkülönlegesebb birodalma. Sötétség, hatalmas nyomás és különös élőlények uralják ezt a világot, ahol a napfény már nem hatol le. Az alábbi 5 kérdéses kvíz segítségével feltárhatók a mélységek legérdekesebb titkai.

2026. 07. 08. 5:00
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Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Milyen mélységtől kezdve nevezzük „mélytengernek” az óceánokat?

 

 

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Hegyi Zoltán
idezojelekamerika

Szia, Amerika!

Hegyi Zoltán avatarja

Tagadhatatlan, hogy sok minden van a rovásukon a síksági indiánok kiirtásától a mélyállamig, de az amerikai álom és ígéret a mai napig él és virul.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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