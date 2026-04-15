Halálos betegséget terjeszthet a kullancs invazív faja

A kullancsok mintegy háromszázféle betegséget okozhatnak, de ezek közül a legtöbb veszélytelen az emberre. A vérszívó csípése következtében –, akkor is ha gyorsan eltávolították –, sajnos többféle kórokozó a véráramba kerülhet.

A két legveszélyesebb kullancs által terjesztett betegség a Lyme-kór, valamint az agyvelő- és agyhártyagyulladás.

Az utóbbi tünete lehet többek közt a láz, az izomfájdalom vagy levertség, ami pár nap alatt elmúlhat, majd következik egy második szakasz, amikor már magas láz, erős fejfájás, szédülés, hányás, akár eszméletvesztés is tapasztalható. Ha fennáll a gyanú, hogy ezeket a tüneteket kullancscsípés okozhatta, azonnal orvoshoz kell fordulni.

A Lyme-kór esetén van egy biztos tünet, ami teljesen egyértelműen a betegségre utal: a csípés körül néhány napon belül megjelenő kokárdajel vagy vándorló bőrpír. De ez a tünet nem minden esetben jelentkezik, ezért érdemes figyelni arra is, hogy a csípés utáni hetekben nem lép-e fel érzészavar, szédülés, nyirokcsomó-duzzanat, hasi diszkomfort vagy megfázáshoz hasonló légúti panasz.

A Lyme-kór nagy dózisban adott antibiotikummal gyógyítható. A kullancsencephalitis kezelése nehézkesebb, főleg a tüneteket lehet enyhíteni, és ha szükséges, antibiotikumot is lehet adni, de sajnos ez a betegség nem minden esetben gyógyítható.

Súlyos betegséget terjeszthet a délről hazánkba kerülő vérszívó

A helyzetet tovább rontja, hogy néhány éve Magyarországon is felbukkant a Hyalomma kullancs, ez egy hazánkban nem őshonos, invazív faj, ami képes számos kórokozó, például a krími-kongói vérzéses láz vírusának terjesztésére is, amely akár harmincszázalékos halálozási aránnyal is járhat. A Hyalomma kullancsok Magyarországtól délebbre őshonosak, de vándormadarak révén könnyen terjednek, a globális felmelegedés hatására pedig egyre nagyobb eséllyel találnak megfelelő életkörülményeket ezen az éghajlaton is.

A Hyalomma kullancsok több szempontból is különböznek a széles körben ismert magyarországi kullancsoktól, nagyobbak és gyorsabbak a hazai fajoknál, sötét, egyszínű háti pajzs jellemző rájuk, lábaik pedig látványosan csíkosak. Mindez szabad szemmel is látható.