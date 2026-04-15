Halálos betegséget terjeszthet a kullancs invazív faja

A kellemes tavaszi idő szinte mindenkit sétára, kirándulásra csábít, indulnak a kerti munkák, de a kullancsok is erőre kaptak, és mind az őshonos vérszívók ellen, mind a nemrég megjelent, invazív Hyalomma ellen védekezni kell, mert súlyos – akár halálos kimenetelű – betegségeket terjeszthetnek.

2026. 04. 15. 5:15
A kullancsok mintegy háromszázféle betegséget okozhatnak, de ezek közül a legtöbb veszélytelen az emberre. A vérszívó csípése következtében –, akkor is ha gyorsan eltávolították –, sajnos többféle kórokozó a véráramba kerülhet. 

A két legveszélyesebb kullancs által terjesztett betegség a Lyme-kór, valamint az agyvelő- és agyhártyagyulladás. 

Az utóbbi tünete lehet többek közt a láz, az izomfájdalom vagy levertség, ami pár nap alatt elmúlhat, majd következik egy második szakasz, amikor már magas láz, erős fejfájás, szédülés, hányás, akár eszméletvesztés is tapasztalható. Ha fennáll a gyanú, hogy ezeket a tüneteket kullancscsípés okozhatta, azonnal orvoshoz kell fordulni. 

A Lyme-kór esetén van egy biztos tünet, ami teljesen egyértelműen a betegségre utal: a csípés körül néhány napon belül megjelenő kokárdajel vagy vándorló bőrpír. De ez a tünet nem minden esetben jelentkezik, ezért érdemes figyelni arra is, hogy a csípés utáni hetekben nem lép-e fel érzészavar, szédülés, nyirokcsomó-duzzanat, hasi diszkomfort vagy megfázáshoz hasonló légúti panasz.

A Lyme-kór nagy dózisban adott antibiotikummal gyógyítható. A kullancsencephalitis kezelése nehézkesebb, főleg a tüneteket lehet enyhíteni, és ha szükséges, antibiotikumot is lehet adni, de sajnos ez a betegség nem minden esetben gyógyítható.

Súlyos betegséget terjeszthet a délről hazánkba kerülő vérszívó

A helyzetet tovább rontja, hogy néhány éve Magyarországon is felbukkant a Hyalomma kullancs, ez egy hazánkban nem őshonos, invazív faj, ami képes számos kórokozó, például a krími-kongói vérzéses láz vírusának terjesztésére is, amely akár harmincszázalékos halálozási aránnyal is járhat. A Hyalomma kullancsok Magyarországtól délebbre őshonosak, de vándormadarak révén könnyen terjednek, a globális felmelegedés hatására pedig egyre nagyobb eséllyel találnak megfelelő életkörülményeket ezen az éghajlaton is.

A Hyalomma kullancsok több szempontból is különböznek a széles körben ismert magyarországi kullancsoktól, nagyobbak és gyorsabbak a hazai fajoknál, sötét, egyszínű háti pajzs jellemző rájuk, lábaik pedig látványosan csíkosak. Mindez szabad szemmel is látható. 

A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont (HUN-REN ÖK) szakemberei monitorozzák is a fajt a lakosság segítségével, kérik, hogy aki ezzel a fajjal találkozik, jelentse be. A Magyarországon eddig azonosított néhány tucat példányban eddig nem találták meg ennek a betegségnek a vírusát. A beküldött Hyalomma kullancsokat főként nagytestű emlősökön, például lovon, szarvasmarhán, bivalyon, vagy szamáron azonosították, ezért kiemelten fontos a nagyállattartók tájékoztatása is. Összességében elmondható, hogy a Hyalomma kullancs valóban képes a súlyos, halálos betegséget terjeszteni, de annak az esélye, hogy Magyarországon fertőzés történjen, mégis elenyésző – olvasható az univet.hu. oldalon.

Forrás: HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont

A védekezés a lejobb megoldás

A fenti fertőzések ellen többféleképpen lehet védekezni, a legbiztosabb, ha ezeket kombinálja is az ember. Érdemes az erdőbe vagy a cserjés területre zárt ruhában menni, cipőben, csizmában és érdemes betűrni a nadrágot is lábbelibe, valamint feltétlenül használni kell valamilyen kullancsriasztó szert. Ezzel a csípés ellen lehet védekezni. Mindenkit alaposan meg el nézni, aki részt vett a túrán, hogy esetleg nem fúródott-e a bőrébe kullancs. Él az a hit a lakosságban, hogy ha 72 órán belül kiveszik a kullancsot, akkor nem okozhat fertőzést, de ez sajnos nem igaz. De valóban célszerű mielőbb eltávolítani, és figyelni rá, hogy a fenti tünetek közül jelentkezik-e bármelyik is. A kullancs akár hetekig is a bőrbe fúródva maradhat, ha nem veszik észre, mert gyulladásgátló, véralvadásgátló és fájdalomcsillapító anyagokat termel, emiatt viszont nincsen például fájdalmas érzés csípéskor. Ezért annyira fontos az önvizsgálat és szükséges azt is ellenőrizni, hogy nem érte-e a gyermekünket vagy a házi kedvencünket csípés. 

Ezen kívül a kullancs által terjesztett agyvelő-és agyhártyagyulladás ellen létezik védőoltás is, Lyme-kór ellen nincsen. 

A kullancsok azért is rendkívül veszélyesek, mert bár nem látnak, de a  a szaglásuk kiváló: a szén-dioxidot, a testhőt és a verejték szagát érzékelik, illetve nagyon ellenálló rovar lévén, képesek akár a mosást is túlélni. Hónapokig elélnek víz és táplálék nélkül. 


 


 


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
