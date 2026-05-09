Milyen életkortól emelkedik a terhességi szövődmények kockázata?

Napjainkban egyre gyakoribb, hogy egy nő nem a húszas éveiben, hanem később, a harmincas évei végén, akár a negyvenes évei elején vállal gyermeket. A karrier, a megfelelő partner megtalálása vagy egyszerűen az élethelyzet alakulása is közrejátszhat ebben. A Magyar Nemzet Török Miklós professzort, egyetemi tanárt kérdezte az idősebb életkorban való gyermekvállalás előnyeiről és esetleges kockázatairól.

2026. 05. 09. 6:20
Jelentősen nő idősebb anyai életkorban a szövődmények előfordulása

Szülészeti szempontból semmilyen előnye nincs a magasabb anyai életkornak – tette hozzá a szülész szakorvos, sajnos csak hátránya van. Gyakoribb a magas vérnyomás, toxémia, a terhességi cukorbetegség, a szülés után vérzés, a koraszülés és a vetélés. 

Szinte minden kóros állapot gyakorisága nő az anyai életkorral. Így például koraszülési gyakoriság is, ami most hazánkban a szülések kilenc százalékát teszi ki. Ezen kívül a spontán vetélések és a késői magzati elhalások gyakorisága is nő az anyai életkorral. A „terhesség” kifejezés némiképp negatív kicsengésű – mondta Török Miklós professzor, de tény az, hogy egy egészséges gyermek világrahozatala nagy terhet jelent az anya szervezete számára. A latin nyelvű „graviditás” elnevezés is nehézkedést, nehézséget, terhet jelent. A teher viseléséhez pedig az embernek mozgósítania kell a tartalék kapacitásait és éppen ez az, ami az életkorral fokozatosan csökken. A beszűkülő élettani tartalékok miatt pedig a test jobban kimerül, gyakrabban kerül kóros, már nem normális állapotba. Az idősödő testszövetek például kevésbé rugalmasak, nehezebben nyúlnak, márpedig a természetes szüléshez a tágulási és kitolási szakban igen rugalmas, táguló, nyújtható anyai szövetekre lenne szükség. Ennek híján az orvosok gyakrabban kényszerülnek például szülést befejező műtétet végezni, azaz a tágulási szakban császármetszést végezni, a kitolási szakaszban pedig szülésszeti fogóval elősegíteni a gyermek világra jövetelé – mondta a szülészorvos.

A világ legidősebb kismamája 74 évesen szült

Vannak extrém ritka szülészeti események, hiszen 8.5 milliárd ember él ezen a bolygón. Török doktor tudomása szerint a legidősebb kismama, akit dokumentáltak, 74 éves volt Indiában, de ő lombikprogramon esett át. Tehát nem természetes úton jutott áldott állapotba. Európában is előfordult már több spontán terhesség, amiben az anya 60 év körül volt, de ezek az esetek rendkívül ritkák.

 

