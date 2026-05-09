Milyen életkortól emelkedik a terhességi szövődmények kockázata?

Jelentősen nő idősebb anyai életkorban a szövődmények előfordulása

Szülészeti szempontból semmilyen előnye nincs a magasabb anyai életkornak – tette hozzá a szülész szakorvos, sajnos csak hátránya van. Gyakoribb a magas vérnyomás, toxémia, a terhességi cukorbetegség, a szülés után vérzés, a koraszülés és a vetélés.

Szinte minden kóros állapot gyakorisága nő az anyai életkorral. Így például koraszülési gyakoriság is, ami most hazánkban a szülések kilenc százalékát teszi ki. Ezen kívül a spontán vetélések és a késői magzati elhalások gyakorisága is nő az anyai életkorral. A „terhesség” kifejezés némiképp negatív kicsengésű – mondta Török Miklós professzor, de tény az, hogy egy egészséges gyermek világrahozatala nagy terhet jelent az anya szervezete számára. A latin nyelvű „graviditás” elnevezés is nehézkedést, nehézséget, terhet jelent. A teher viseléséhez pedig az embernek mozgósítania kell a tartalék kapacitásait és éppen ez az, ami az életkorral fokozatosan csökken. A beszűkülő élettani tartalékok miatt pedig a test jobban kimerül, gyakrabban kerül kóros, már nem normális állapotba. Az idősödő testszövetek például kevésbé rugalmasak, nehezebben nyúlnak, márpedig a természetes szüléshez a tágulási és kitolási szakban igen rugalmas, táguló, nyújtható anyai szövetekre lenne szükség. Ennek híján az orvosok gyakrabban kényszerülnek például szülést befejező műtétet végezni, azaz a tágulási szakban császármetszést végezni, a kitolási szakaszban pedig szülésszeti fogóval elősegíteni a gyermek világra jövetelé – mondta a szülészorvos.