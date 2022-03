Ördög Nóra felháborító esete Gulyás Marcival és a Partizánnal

Ördög Nóra, a TV2 műsorvezetője volt a Partizán című műsor vendége. Számos témát érintve beszélgetett egymással a műsorvezető Gulyás Márton és vendége. Maga az interjú nem is lett volna önmagában rossz, hiszen érintettek olyan fontos problémákat, mint például a meddőség vagy éppen a gyerekek közösségi médiában való szerepeltetése, ami sokakat érdekel. De Gulyás most sem tudott kibújni a bőréből. Toleráns liberálisként megpróbálta erőszakosan ráerőltetni Ördög Nórára, hogy valljon színt politikai kérdésekben. A műsorvezetőnő többször kijelentette, hogy nem kíván állást foglalni politikával kapcsolatos témákban, ennek ellenére Gulyás Márton megpróbálta kierőszakolni belőle, hogy mondja ki: kormánypárti vagy ellenzéki kötődésű-e. Ismét bebizonyosodott a baloldalról, hogy mennyire toleráns és elfogadó. Felháborító, vérlázító, de minimum szakmaiatlan volt, ahogy Gulyás erőszakoskodott a műsorvezető szerepkörében a vendégével. Arról nem is beszélve, hogy ezzel a stílussal felhergelte, felbátorította a saját baloldali követőit, akik aztán a YouTube-videó alatt, tisztelet a kivételnek, minősíthetetlen stílusban nekiestek Ördög Nórának.

Gratulálunk a Tv2 műsorvezetőjének, hogy angyali türelemmel elviselte és stílusosan kivédte ezt az arrogáns, provokatív hozzáállást Gulyás Márton részéről, amit az interjú során mutatott. Hiszen ebben a történetben az teljesen mindegy, hogy Ördög Nórának milyen a politikai beállítottsága. Nem kívánt erről beszélni. Ennyi. Ezt tiszteletben kellett volna tartani.

Ez a stílus azonban nem idegen a magát végtelenül objektívnek, befogadónak, elfogadónak és haladó gondolkodásúnak tartó liberálisoktól. Emlékezzünk vissza, mit műveltek Lékai-Kis Ramónával, amikor az RTL Klubtól átszerződött a TV2-höz. A csinos színész-műsorvezető a döntését hiába próbálta indokolni az új szakmai kihívás lehetőségével, a liberális tolerancia bajnokai gyakorlatilag szétszedték a közösségi hálós platformjain. Mondván, eladta magát a Fidesznek, ő is Orbán embere lett, a kormányzat szekértolójává vált. Hasonlóan járt Földes László Hobo is, akit pedig azért támadtak a baloldaliak, mert leszerződött a Vidnyánszky-féle Nemzeti Színházhoz.

Tóth Gabi énekesnő is megkapta a magáét a baloldaliaktól, liberálisoktól, amikor vállalva vallásosságát és hitét, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus önkéntes hírnöke lett. De így lett egy csapásra, 2002-ben Egerszegi Krisztinából, mindenki Egérkéjéből csak a fél ország Egérkéje, miután felolvasták a levelét azon az emlékezetes Fidesz-nagygyűlésen. De számtalan színész, énekes került indexre, miután meg merte vallani politikai hovatartozását. Azonnal tehetségtelenek, kóklerek, árulók lettek mind, csak mert nem úgy táncoltak, ahogy a liberális fősodor elvárta volna tőlük.

Ismét bebizonyosodott, hogy a liberálisok és a baloldaliak nem bírják elviselni, ha valaki másként gondolkodik, azt azonban eddig nem tudtuk, hogy már az is megvetendőnek számít a köreikben, ha valaki nem tesz hitet mellettük, és nem szidja fennhangon, úton-útfélen Orbán Viktort és a kormányzati intézkedéseket.

Ami mindennek a teteje, hogy mindezek után még ők panaszkodnak, hogy Fidesz politikája kettészakította a társadalmat.

Nevetséges és egyben felháborító.

Mást sem tesznek idestova tizenkét éve, mint hogy próbálják az embereknek megmondani, hogy miként kellene helyesen, jó liberális módjára gondolkodni és viselkedni. Arra azonban a magyar emberek láthatóan nem vevők, hogy megmondják nekik, miről mit gondoljanak, kit szeressenek és kit nem, ezért frusztrálttá és idegessé váltak a liberális oldal megmondóemberei. El kellene ezen végre gondolkodni odaát, mert ez a minősíthetetlen stílus kezd szánalmassá és meglehetősen visszataszítóvá válni.

Borítókép: Ördög Nóra, a TV2 műsorvezetője és Gulyás Márton a Partizán című műsorban. (Fotó: Képernyőkép, YouTube-videó)

