A Momentum bejelentkezett közös kormányzásra

Úgy látszik, a Márki-Zay-kór (tünete, hogy a benne szenvedő páciens egyik nap egyet mond, másik nap teljesen mást) ragályos. Most épp Fekete-Győr András kapta el. A Momentum bukott exelnöke, aki vigaszágon frakcióvezetővé avanzsált, nemrég még elszántan fogadkozott, hogy ők bizony nem hajlandók részt venni az Országgyűlés munkájában. Mára puhult az elszántság, talán azért, mert Magyarország népét egyáltalán nem rendítette meg a hír. Most már azt mondja a napelemet atomerőműnek vélő izgága fiatalember, hogy mégis hajlandók bejárni a munkahelyükre, ahová egyébként a választóik küldték őket, ámde csak akkor, ha a Fidesz teljesíti öt feltételüket. Jelezzük, hogy rendesen az aranyhal is csak három kívánságot szokott valóra váltani, igaz, kétharmad híján.

Azt óhajtja pedig a külhonban kimódolt politikai termék levitézlett antihőse, amint azt Kocsis Máténak, a Fidesz frakcióvezetőjének címzett levelében írja, hogy a magyarok egyértelmű, választás útján sokadszor kinyilvánított politikai akaratát felülírva a Fidesz–KDNP ne éljen a demokratikus felhatalmazással, hanem kvázi mindenben kérje ki a negyedszer is hülyére vert baloldal véleményét, és csak akkor tegyen bármit, ha a bukott moslékkoalíció áldását adja rá. Magyarul Fegyőr szemérmetlenül közös kormányzásra jelentkezik, mintha nem buktak volna meg ismét, mint szegény Rottenbiller.

Persze ez is csak éppolyan blöff, mint az egész Momentum, mint maga az elektromos rollerét kádban fürösztő Fegyőr, akinek szemtelenkedését a Fidesz–KDNP nyilvánvalóan figyelmen kívül hagyja. Úgyhogy innen is arra biztatjuk a momentumos percemberkéket, hogy jól büntessenek csak meg minket, egészen nyugodtan maradjanak távol a parlamenti ülésteremtől, lehetőség szerint négy évig, és vegyék rá erre a fenyegetőző, krumpliszsákot lóbáló, sípoló-kereplő, trágár óriásnévjegyet emelgető moslékos kartársaikat is.

Nem hiányoznának.

Borítókép: Fekete-Győr András (Fotó: Havran Zoltán)