Örökké – valóság

A nyugati sajtót és a közösségi médiát böngészve tökéletesen láthatóvá válik, hogy a házasság a legtöbbek számára ma már valójában „csak egy papír”, egy egyszerű jognyilatkozat, amelyet a részes felek ugyanolyan könnyen felbonthatnak, mint ahogy megkötötték. Különösebb bonyodalmat csak az okoz, ha komoly anyagi érdekek ütköznek egymással a válás során. Manapság ahhoz, hogy két ember összekösse az életét, nemhogy igazi, komoly érzelmekre, de életre szóló elköteleződésre sincs szükség. A házasságot számos más intézményhez hasonlóan kiüresítették, feláldozták a nyugati progresszió oltárán, majd erőszakkal kitágították és azzal töltik meg, amivel csak szeretnék.

Az eset másik fontos tanulsága, hogy a MeToo-forradalom felfalja saját gyermekeit. A kezdetben jogos és valós problémákra reflektáló, a nők szexuális zaklatása ellen létrejött mozgalom könnyen szembefordítható a hamisan áldozati pózban tetszelgőkkel. A per során ugyanis Amber Heard arra épített, hogy ha bántalmazással és családon belüli erőszakkal vádolja Deppet, még bizonyítékra sem lesz szüksége ahhoz, hogy mindenkit maga mellé állítson. Szerencsétlenségére taktikáját idő előtt elkotyogta, erről pedig hangfelvétel is készült, a legtöbb bizonyíték ráadásul arra utal, hogy sokkal inkább Amber volt az, aki bántalmazta az egyébként is komoly drog- és alkoholproblémákkal küzdő Johnny Deppet.

Kapcsolatuk nyilvános, a tömegek számára élményszerűen átélhető, valóságshow-ra hajazó agóniája nem csupán karrierjüket és magánéletüket mocskolta be kitörölhetetlenül, de rávilágított egy tradíciók nélküli, értékektől mentes, eljogiasított világ rendellenes működésére is. Kettejük zajos szakítása tízmilliók számára relativizálja a házassági kötelék örökkévalóságát, teszi magától értetődően kézenfekvő megoldássá a kapcsolatért való megküzdés helyett a válást. Ez pedig komoly kihívások elé állítja a zsidó-keresztény kultúra fennmaradásáért küzdőket.

Borítókép: Johnny Depp a tárgyaláson (Fotó: AFP/Jim Watson)

...

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!